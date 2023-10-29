الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"ساما" تدعو ذوي الحقوق القائمة للمراجعة.. وتلغي ترخيص شركة تعمل في وساطة التأمين

البنك المركزي السعودي 3
البنك المركزي
أ أ
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، إلغاء ترخيص شركة "رؤية الوسيط لوساطة التأمين" رقم (و س ط / ش/ 52 /201102) وتاريخ 17 / 03 / 1432هـ (الرقم الموحد: 7001680235).اضافة اعلان

التأمين التعاوني

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بما يتوافق مع هدف دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به، وحماية البيئة الملائمة للأطراف المستفيدة من خدمات التأمين، وحماية حقوق المؤمن لهم، ومنع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.
ويؤكد البنك المركزي السعودي، أهمية أن يكون التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها نظامًا ومتابعة التحديثات الدورية بهذا الشأن، علمًا أنه سيتم متابعة أوضاع الشركات العاملة في القطاع، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تكفل استقرار وحماية القطاع والمتعاملين معه.

مراجعة الشركة

وتدعو "ساما" جميع من لهم حقوق قائمة على الشركة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وعند عدم تجاوبها خلال (3) أيام عمل، يتم التقدم إلى إدارة حماية العملاء في البنك المركزي عبر موقع "ساما تهتم" من خلال الرابط: (www.samacares.sa)، أو الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666)، وذلك في مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان.

اقرأ أيضا

عقارات
6:56 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بقيمة 707 ملايين ريال .. المملكة تسجل 793 صفقة عقارية في يوم واحد

اسعار الأسهم1
4:53 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

مكاسب سوق الأسهم مستمرة.. ارتفع 73.91 وأغلق عند 10482.85 نقطة

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف
2:05 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

وزير الصناعة: توطين صناعة الإنسولين في المملكة بنسبة 90% (فيديو)

الفحص المهني للعمالة
11:53 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

120 ألف عامل يخضعون للفحص المهني في 50 مركزًا

اقرأ أيضا

أسعار العملات اليوم الأحد.. الإسترليني يسجل 4.55 ريال

الذهب يرتفع 3 ريالات.. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً

من بينها النفط.. كيف تؤثر الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي؟

تفاصيل مشروع مرتقب لمصانع المستحضرات البيطرية في المملكة

534 مليار ريال قيمة الأوراق المالية في سوق الدين بنهاية الربع الثالث

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

صندوق النقد 1:09 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

صندوق النقد الدولي: 4 % نموا متوقعا للمملكة في 2024

F8E_X3KXsAAfnMb 4:14 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

قرار بإلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن الحاجة

هيئة السوق المالية 12:12 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

هيئة السوق المالية تعلن عن بدء استقبال طلبات "نظام التداول البديل

الجبير 11:56 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الجبير: المملكة تسعى أن تكون دولة رائدة في الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
3:25 م السبت، 28 أكتوبر 2023

"منشآت" تستأنف جولة التجارة الإلكترونية في الأحساء الاثنين المقبل

اقتصاد
8:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

لأول مرة.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار

الشركات الاجنبية
7:10 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الشرط الوحيد لمنح تراخيص العمل في المملكة للشركات الأجنبية

اسعار العملات1
6:09 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم الجمعة.. اليورو يُسجل 3.97 ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:24 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد السجن والغرامة المليونية.. عقوبات أخرى موجعة لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

عالم الزلازل الهولندي
6:39 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

توقعات جديدة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير: خذوا حذركم

الجوازات
6:04 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد سقوط كفالته هل يمكن عودة سائق للعمل؟.. توضيح من "الجوازات"

الداخلية الكويتية
5:49 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

فاجأ الجميع.. الداخلية الكويتية تتخذ قرارا بشأن إلغاء إقامة العمالة المنزلية

حساب المواطن
5:25 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

هل يتأثر الاستحقاق الشهري لدعم المواطن بعدم إدراج الأقساط العقارية؟

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
5:10 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيًا بوزيري خارجية إسبانيا وسريلانكا