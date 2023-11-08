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10.8 مليون عامل في القطاع الخاص .. تعرف على عدد المواطنين

وظائف - عاملين - موظفين
القطاع الخاص
أ أ

أعلن المرصد الوطني للعمل نظرة عامة عن أرقام سوق العمل السعودي في القطاع الخاص خلال شهر أكتوبر الماضي.

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العمالة الوطنية والأجنبية في القطاع الخاص

بلغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص 10 ملايين و786.190 ألفا، منهم 2 مليون و301.731 من المواطنين، و8 ملايين و484.459 ألفا من المقيمين.
ويبلغ عدد الذكور من الوظائف التي يشغلها مواطنون مليون و364.951 وظيفة، وبلغ عدد الإناث 936 ألفا و680 وظيفة.


الذكور تحتل معظم وظائف الأجانب

وفيما يخص الوظائف التي يشغلها المقيمون، بلغ عدد الذكور فيها 8 ملايين و161.072 وظيفة، و323.387 وظيفة للإناث.


تدفقات الاستثمار الاجنبي

من ناحية أخرى، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال العام الماضي نحو 122 مليار ريال.
وبحسب ما أعلنته وزارة الاستثمار، وهو رقم معدل بالزيادة مقارنة مع ثمانية مليارات دولار وفقا لما نُشر في السابق.


منهجية جديدة لنشر البيانات

ويأتي الرقم المحدث في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات اعتمدتها المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، وأقرها صندوق النقد الدولي.
ويضع هذا الرقم الجديد المملكة في المرتبة العاشرة بين اقتصادات مجموعة العشرين فيما يتعلق بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022.

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