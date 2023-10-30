الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"هدف" تدعم توظيف 288 ألف في القطاع الخاص بالمملكة

صندوق الموارد
صندوق التنمية
أ أ

ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية عن مساهمته في دعم توظيف 288 ألف مواطن ومواطنة، للعمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية الربع الثالث.اضافة اعلان
جاء ذلك عبر برامج ومنتجات الصندوق الموجهة لتأهيل وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية ودعم مشاركتها في سوق العمل؛ تماشياً من المبادرات والجهود الوطنية في تحقيق التوطين.


تصميم برامج الصندوق ومنتجاته

قال مدير عام الصندوق تركي الجعويني: إن الاستراتيجية الجديدة أسهمت في استفادة 97 ألف منشأة من برامج ومباردات ومنتجات الدعم.
وساعد على ذلك إعادة تصميم لبرامج الصندوق ومنتجاته؛ بالإضافة إلى تعزيز العمل مع الشركاء والاستفادة من التجارب الأخرى.


المنشآت المتوسطة والصغيرة

ويبلغ منها نحو 89 % من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تعمل في كافة القطاعات الحيوية في المملكة.
ونوه بالدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة في سبيل تنمية رأس المال البشري من خلال تسخير الممكنات وإطلاق المبادرات والحوافز؛ بما انعكس على تطوير مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن.


تلبية مغيرات سوق العمل

وأكد على مواصلة الجهود لتعزيز دور الصندوق، لتلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته ومواكبة التطورات، ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات.
بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتمكين والإرشاد؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.

اقرأ أيضا

اسعار الاسهم
4:57 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

استمرار مكاسب سوق الأسهم.. يرتفع 73.91 نفطة

اسعار العملات4
10:19 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم الإثنين.. اليورو يُسجل 3.96 ريالًا

اسعار الذهب 4
10:10 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يُسجل 242 ريالاً

الخطوط السعودية
9:29 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

الخطوط السعودية تسجل نموًا 50%؜ في العمليات التشغيلية لموسم العمرة

اقرأ أيضا

عاجل.. النفط يهبط بأكثر من 1%.. تعرف على أهم التوقعات الآن

بقيمة 707 ملايين ريال .. المملكة تسجل 793 صفقة عقارية في يوم واحد

"ساما" تدعو ذوي الحقوق القائمة للمراجعة.. وتلغي ترخيص شركة تعمل في وساطة التأمين

مكاسب سوق الأسهم مستمرة.. ارتفع 73.91 وأغلق عند 10482.85 نقطة

وزير الصناعة: توطين صناعة الإنسولين في المملكة بنسبة 90% (فيديو)

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

هدف 4:12 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

6.9 مليارات ريال مصروفات برامج دعم التوظيف والتدريب في 9 أشهر

القطاع الخاص 10:14 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

تريليون ريال زيادة في إيرادات القطاع الخاص

الموارد البشرية 11:14 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مؤتمر دولي بالرياض لتوفير آلاف الوظائف في سوق العمل

صندوق التنمية الصناعية 4:08 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

"التنمية الصناعية": 700 مليار ريال استثمارات لـ 4 آلاف مشروع صناعي

اقرأ أيضا

الفحص المهني للعمالة
11:53 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

120 ألف عامل يخضعون للفحص المهني في 50 مركزًا

اسعار العملات3
10:18 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم الأحد.. الإسترليني يسجل 4.55 ريال

اسعار الذهب 7
10:04 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

الذهب يرتفع 3 ريالات.. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً

مخاطر حرب غزة
5:15 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

من بينها النفط.. كيف تؤثر الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مشاريع ضاحية الدار - الشركة الوطنية للإسكان
4:53 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. بشرى سارة: طرح 20 ألف وحدة سكنية بأسعار تنافسية

وزارة الداخلية
2:33 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بجان في مكة

أخبار السعودية
1:05 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. شرط إيداع حساب المواطن وإنذار أحمر بهذه المناطق

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
12:20 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. هل يمكن الجمع بين المعاش وراتب العمل؟.. توضيح من "التأمينات" للوريث

سكني
12:09 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني

اختبار القدرة المعرفية
11:53 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لتعديل موعد اختبار الرخصة المهنية