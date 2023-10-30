"هدف" تدعم توظيف 288 ألف في القطاع الخاص بالمملكة

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ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية عن مساهمته في دعم توظيف 288 ألف مواطن ومواطنة، للعمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية الربع الثالث. اضافة اعلان

جاء ذلك عبر برامج ومنتجات الصندوق الموجهة لتأهيل وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية ودعم مشاركتها في سوق العمل؛ تماشياً من المبادرات والجهود الوطنية في تحقيق التوطين.





تصميم برامج الصندوق ومنتجاته





المنشآت المتوسطة والصغيرة





تلبية مغيرات سوق العمل



قال مدير عام الصندوق تركي الجعويني: إن الاستراتيجية الجديدة أسهمت في استفادة 97 ألف منشأة من برامج ومباردات ومنتجات الدعم.وساعد على ذلك إعادة تصميم لبرامج الصندوق ومنتجاته؛ بالإضافة إلى تعزيز العمل مع الشركاء والاستفادة من التجارب الأخرى.ويبلغ منها نحو 89 % من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تعمل في كافة القطاعات الحيوية في المملكة.ونوه بالدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة في سبيل تنمية رأس المال البشري من خلال تسخير الممكنات وإطلاق المبادرات والحوافز؛ بما انعكس على تطوير مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن.وأكد على مواصلة الجهود لتعزيز دور الصندوق، لتلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته ومواكبة التطورات، ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات.بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتمكين والإرشاد؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.