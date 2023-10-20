تريليون ريال زيادة في إيرادات القطاع الخاص

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زادت الإيرادات التشغيلية للقطاع الخاص خلال عام 24.2%، بنحو تريليون ريال، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي 2022 إلى 5.07 تريليونات ريال. اضافة اعلان





تفوق قطاعي التعدين والصناعة التحويلية





63% نمو في قطاعي التعديد والمحاجر





المنشآت متناهية الصغر





ارتفاع إيرادات المنشآت الكبيرة 32.5%



وأظهرت البيانات الهيئة العامة للإحصاء أن قطاعي التعدين والصناعة التحويلية حققا إيرادات تريليونية تمثل نصف الإيرادات التي حققها القطاع الخاص.وقد استحوذت هذه القطاعات على 29.2% و27.9% من الإيرادات على التوالي، بينما توزع النصف الآخر على باقي القطاعات.وقاد قطاع التعدين واستغلال المحاجر النمو في الإيرادات، بعد أن سجل زيادة سنوية تصل إلى 63%، مرتفعا من 909 مليارات ريال إلى 1.4 تريليون ريال خلال عام.ودعمه في ذلك قطاع الصناعة التحويلية الذي ارتفع من 1.1 تريليون ريال إلى 1.4 تريليون ريال، بنسبة نمو سنوي بلغت 28.4%.وسجلت إيرادات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموا سنويا بلغ 5.8%، مرتفعة من 1.2 تريليون ريال إلى 1.3 تريليون ريال.وارتفعت إيرادات المنشآت الكبيرة 32.5%، من 3.7 تريليونات ريال إلى 2.8 تريليون ريال، ومثلت إيرادات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ما نسبته 26.4%.ومثلت المنشآت الكبيرة ما نسبته 73.6% من قيمة الإيرادات التي سجلتها منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي.