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"ساما": ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج إلى 1601 مليار ريال

البنك المركزي السعودي 3
البنك المركزي
أ أ
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أظهرت بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي  (ساما)، ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 1601.4 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2023.اضافة اعلان

الأصول الاحتياطية 


في المقابل ومقارنة بشهر أغسطس 2022، انخفضت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 114 مليار ريال وبنسبة 7%.

وتشمل الأصول الاحتياطية للمملكة خمسة بنود، هي استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.

العملات الأجنبية 


وتراجعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 94% من إجمالي الأصول بنحو 7% خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 1507.8 مليار ريال.

وارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 3%، كما ارتفعت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 1%.

يذكر أن البنك المركزي أعلن أن الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بلغت في شهر يوليو الماضي نحو 1.600 تريليون ريال، منخفضة بنسبة 8%، مقارنة بـ1.740 تريليون ريال في الشهر المماثل من عام 2022.

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