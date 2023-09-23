1.473 تريليون ريال زيادة في الناتج المحلي للاقتصاد منذ إطلاق رؤية 2030

المرتبة الـ ١٦



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قفزة كبيرة:



الناتج المحلي الإجمالي:



مجموعة العشرين:



زاد الناتج المحلي للاقتصاد في المملكة بمقدار 1.473 تريليون ريال وذلك منذ انطلاق رؤية ٢٠٢٣.واحتلت المملكة المرتبة الـ ١٦ بين أفضل اقتصاديات مجموعة العشرين، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٥٤ ٪.قفز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى أكثر من 4.1 تريليونات ريال في 2022، ليحافظ على مكانته كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأكدت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حقق نمواً يبلغ 27% من 3.26 تريليونات ريال في 2021 إلى 4.16 تريليونات ريال في 2022، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 11% لتصل إلى 1.7 تريليون ريال.ونتيجة تعاظم أهمية المملكة عالمياً، انضمت إلى مجموعة العشرين في 2008، لتلعب دوراً مهماً للمساهمة في مواجهة الأزمة العالمية التي اندلعت في الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت وانعكاسها على الاقتصاد العالمي.وتضم المهام الأساسية لمجموعة العشرين تنسيق سياسة الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت، وتحريك النظام المالي لخفض الأخطار ومنع وقوع أزمات مالية، وإنشاء هيكل مالي جديد. وتحقيق هذه المهام يتطلب اقتصاديات لها قوة حيوية دينامكية ومؤثرة، ومنها الاقتصاد السعودي.وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة ليكون الأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل (اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).https://twitter.com/ekhbariya_eco/status/1705539430000287977