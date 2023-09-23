السبت، 08 ربيع الأول 1445 ، 23 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

1.473 تريليون ريال زيادة في الناتج المحلي للاقتصاد منذ إطلاق رؤية 2030

اقتصاد
اقتصاد المملكة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

زاد الناتج المحلي للاقتصاد في المملكة بمقدار 1.473 تريليون ريال وذلك منذ انطلاق رؤية ٢٠٢٣.

المرتبة الـ ١٦

اضافة اعلان
واحتلت المملكة المرتبة الـ ١٦ بين أفضل اقتصاديات مجموعة العشرين، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٥٤ ٪.

قفزة كبيرة:


قفز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى أكثر من 4.1 تريليونات ريال في 2022، ليحافظ على مكانته كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الناتج المحلي الإجمالي:


وأكدت بيانات الهيئة العامة للإحصاء  أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حقق نمواً يبلغ 27% من 3.26 تريليونات ريال في 2021 إلى 4.16 تريليونات ريال في 2022، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 11% لتصل إلى 1.7 تريليون ريال.

ونتيجة تعاظم أهمية المملكة عالمياً، انضمت إلى مجموعة العشرين في 2008، لتلعب دوراً مهماً للمساهمة في مواجهة الأزمة العالمية التي اندلعت في الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت وانعكاسها على الاقتصاد العالمي.

مجموعة العشرين:


وتضم المهام الأساسية لمجموعة العشرين تنسيق سياسة الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت، وتحريك النظام المالي لخفض الأخطار ومنع وقوع أزمات مالية، وإنشاء هيكل مالي جديد. وتحقيق هذه المهام يتطلب اقتصاديات لها قوة حيوية دينامكية ومؤثرة، ومنها الاقتصاد السعودي.

وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة ليكون الأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل (اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).


https://twitter.com/ekhbariya_eco/status/1705539430000287977

اقرأ أيضا

رئيس موانئ عمر بن طلال
1:49 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

رئيس موانئ: المملكة تحظى بمرتبة عالية في صناعة النقل البحري

أسعار النفط 2
12:44 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

تباين أسعار عقود النفط عند تسوية تعاملات الجمعة

أعطال السيارات
11:51 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

بشرى.. انخفاض مرتقب في أسعار تأمين المركبات

ابراج سكنية
9:16 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الشؤون البلدية تقرر تعديل لائحة نظام الملكية العقارية.. التفاصيل

اقرأ أيضا

53 سفينة في النقل البحري تنقل 11 مليار طن بضائع من وإلى المملكة سنويا

5 دول تمتلك 69% من الاحتياطي العربي.. تعرف على مخزون الذهب في المملكة

100 طن ذهب خلال عام.. حصيلة استيراد دولة خليجية من روسيا

"جدية الإحياء" تعيد توزيع 558 قطعة أرض زراعية بور لهذا السبب

الإحصاء: انخفاض صادرات المملكة في يوليو 2023 إلى هذا الرقم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 4:42 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر

أسعار النفط 2 5:59 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة.. و"برنت" فوق التسعين

أسعار النفط 7:43 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

ارتفاع أسعار النفط وهبوط مخزونات الخام الأمريكية

أوبك 4:45 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

ارتفاع أسعار النفط وقلق في الأسواق من نقص الإمدادات

اقرأ أيضا

اسعار العملات2
9:48 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أسعار العملات اليوم.. اليورو يتراجع ويسجل 3.99

اسعار الذهب2
9:35 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 203 ريالات

زيت الزيتون
8:38 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أكثر من 100%.. لماذا ارتفع سعر "زيت الزيتون" إلى هذا الحد؟

الديون العالمية
6:50 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

الديون العالمية ترتفع إلى 307 تريليونات دولار بنهاية الربع الثاني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
3:21 م السبت، 23 سبتمبر 2023

هل توقف دعم حساب المواطن ؟... البرنامج يرد ويوضح الحقيقة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1:33 م السبت، 23 سبتمبر 2023

توضيح مهم من التأمينات بشأن صرف معاش التقاعد

قطعة-ارض-سكني
1:33 م السبت، 23 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من "سكني" حول موعد إيداع الدعم

وزارة الداخلية
1:06 م السبت، 23 سبتمبر 2023

الداخلية: ضبط 15114 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

اليوم الوطني
12:56 م السبت، 23 سبتمبر 2023

هاشتاج "اليوم الوطني" يتصدر التريند.. ومغردون: المملكة تخطو بثبات نحو التقدم والرقي

صاعقة - البرق - برق
11:15 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

توقعات بصواعق وسيول.. تنبيه عاجل من الأرصاد على 14 محافظة بجازان