انخفاض مبيعات شركات الأسمنت إلى 4 ملايين طن

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كشف أحدث تقرير اقتصادي، عن انخفاض المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت بـ 11.2% إلى 4.1 مليون طن بنهاية أغسطس 2023، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
المبيعات الإجمالية:
وأوضح أن هناك انخفاضا في المبيعات الإجمالية بـ 5.2% إلى 32 مليون طن خلال أول 8 أشهر من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب "أرقام".
المبيعات المحلية:
وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت 13 شركة انخفاضًا في مبيعاتها، تصدرتها "أسمنت أم القرى" بنسبة 44% و"أسمنت المدينة" بنسبة 28% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2022.
المبيعات المحلية:
وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت 13 شركة انخفاضًا في مبيعاتها، تصدرتها "أسمنت أم القرى" بنسبة 44% و"أسمنت المدينة" بنسبة 28% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2022.
ارتفاع المبيعات:
بينما شهدت 4 شركات ارتفاعًا في مبيعاتها، في مقدمتها شركة "أسمنت الشرقية" بنسبة 38%.
وأظهرت البيانات قيام 7 شركات بتصدير 156 ألف طن من الأسمنت خلال شهر أغسطس 2023، في مقدمتها شركة "أسمنت السعودية"، التي صدرت نحو 68 ألف طن
وأظهرت البيانات قيام 7 شركات بتصدير 156 ألف طن من الأسمنت خلال شهر أغسطس 2023، في مقدمتها شركة "أسمنت السعودية"، التي صدرت نحو 68 ألف طن