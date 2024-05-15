متحدث "المواصفات والمقاييس": هكذا يتم ضبط التلاعب في محطات الوقود (فيديو)

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كشف المتحدث باسم هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، المهندس وائل الذياب، عن طرق السيطرة على التلاعب المحتمل في محطات الوقود.

وقال في مقابلة مع برنامج "الشارع السعودي" على "قناة السعودية"، إنه من الصعب إلى حد المستحيل حدوث تلاعب في البنزين، في ظل خضوعه للحوكمة والتنظيم من قبل جهات عدة معنية بالمملكة، بما فيها وزارة الطاقة.





مبادرة المعايرة القانونية





يجيب على هذا السؤال، متحدث هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، لبرنامج الشارع السعودي الذي يعرض يوميًا على قناة السعودية الساعة 10:00 مساءً من الأحد إلى الخميس.



pic.twitter.com/3ZBQk87XM3 #من_الشاشة | كيف تتم السيطرة على التلاعب في محطات البنزين؟يجيب على هذا السؤال، متحدث هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، لبرنامج الشارع السعودي الذي يعرض يوميًا على قناة السعودية الساعة 10:00 مساءً من الأحد إلى الخميس. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون May 15, 2024

محطات الضخ



أما فيما يتعلق بالمضخات، فأوضح أن هناك مبادرة وطنية ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 هي مبادرة "المعايرة القانونية"، والتي تتيح مراقبة مضخات الوقود والموازين في الأسواق والتأكد مما إذا كانت القيمة حقيقية أم لا.وأوضح أن عام 2023 شهد تنفيذ 8 آلاف جولة رقابية على كافة المحطات، من بينها أكثر من 5 آلاف و600 محطة مطابقة، وتم التحققق من المضخات، عبر فتحها من الداخل ودمغها، بما لا يسمح بفتحها والتلاعب فيها، وفي حال حدث ذلك يتم اكتشاف الأمر واتخاذ الإجراء اللازم.وأشار إلى أن كل مضخة يوجد عليها ملصق "أخضر" - يعني مقبول، و"أحمر" - غير مقبول، ويتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المحطة، لافتًا إلى أن هذه العملية تتعاون فيها 11 جهة حكومية بالمملكة لضبط المحطات المخالفة.وشدد متحدث هيئة المواصفات والمقاييس والجودة على أنه "يجب أن يكون الشخص حذرًا عند تعبئة الوقود، من حيث مراجعة عامل المحطة في عدد الليترات التي تم التزود بها، ومراجعة المضخة للتأكد من مطابقتها".