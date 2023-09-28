الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

انخفاض مؤشر سوق الأسهم.. ويغلق عند 11055 نقطة

اسعار الاسهم
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انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 20.98 نقطة ليقفل عند مستوى 11055.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.اضافة اعلان
 وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 181 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.


"عذيب للاتصالات والتعاونية" الأكثر ارتفاعا

 وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتعاونية، والدوائية، ولومي، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا.
وجاءت أسهم شركات سناد القابضة، والمنجم، ونادك، ونقي، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات.
وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا مابين 9.97% و3.61% .


 الشركات الأكثر نشاطاً في الكمية

وجاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية.
وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، ولومي، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


ارتفاع السوق الموازية

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 58.05 نقطة ليقفل عند مستوى 22690.31 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات السوق الموازية 34.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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