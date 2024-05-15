أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 مايو.. عيار 24 يُسجل 283 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الأربعاء 15 من مايو، حيث حافظت على استقرارها مرتفعة في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 282.68 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 259.12 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 247.35 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 212.01 ريال، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 164.90 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 282.68 ريال
الذهب عيار 22 259.12 ريال
الذهب عيار 21 247.35 ريال
الذهب عيار 18 212.01 ريال
الذهب عيار 14 164.90 ريال
الذهب عيار 12 141.34 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,791 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,979 ريال
أسعار كيلو الذهب 282,677 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 282.58 ريال
الذهب عيار 22 259.04 ريال
الذهب عيار 21 247.27 ريال
الذهب عيار 18 211.94 ريال
الذهب عيار 14 164.84 ريال
الذهب عيار 12 141.29 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,788 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,978 ريال
أسعار كيلو الذهب 282,584 ريال