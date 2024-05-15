أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 مايو.. عيار 24 يُسجل 283 ريالًا

أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 15 من مايو، حيث حافظت على استقرارها مرتفعة في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



وسجل عيار 24 سعر 282.68 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 259.12 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 247.35 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 212.01 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 164.90 ريال.





أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



الذهب عيار 24 282.68 ريالالذهب عيار 22 259.12 ريالالذهب عيار 21 247.35 ريالالذهب عيار 18 212.01 ريالالذهب عيار 14 164.90 ريالالذهب عيار 12 141.34 ريالأسعار أوقية الذهب 8,791 ريالأسعار جنيه الذهب 1,979 ريالأسعار كيلو الذهب 282,677 ريالالذهب عيار 24 282.58 ريالالذهب عيار 22 259.04 ريالالذهب عيار 21 247.27 ريالالذهب عيار 18 211.94 ريالالذهب عيار 14 164.84 ريالالذهب عيار 12 141.29 ريالأسعار أوقية الذهب 8,788 ريالأسعار جنيه الذهب 1,978 ريالأسعار كيلو الذهب 282,584 ريال