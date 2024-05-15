الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 مايو.. عيار 24 يُسجل 283 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 15 من مايو، حيث حافظت على استقرارها مرتفعة في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 282.68 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 259.12 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 247.35 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 212.01 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 164.90 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24         282.68 ريال
الذهب عيار 22           259.12 ريال
الذهب عيار  21          247.35 ريال
الذهب عيار  18            212.01 ريال    
الذهب عيار  14           164.90 ريال
الذهب عيار 12            141.34 ريال
أسعار أوقية الذهب     8,791 ريال
أسعار جنيه الذهب       1,979 ريال
أسعار كيلو الذهب  282,677 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24          282.58 ريال
الذهب عيار 22           259.04 ريال
الذهب عيار  21          247.27 ريال
الذهب عيار  18            211.94 ريال    
الذهب عيار  14          164.84 ريال
الذهب عيار 12             141.29 ريال
أسعار أوقية الذهب     8,788 ريال
أسعار جنيه الذهب       1,978 ريال
أسعار كيلو الذهب  282,584 ريال

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