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حرائق كندا ومخزونات أمريكا تدفعان أسعار النفط للارتفاع

أسعار النفط
حرائق كندا ومخزونات أمريكا تدفعان أسعار النفط للارتفاع
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ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مع تهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية في كندا.
وتوقع السوق تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية في وقت لاحق اليوم.اضافة اعلان

تحرك أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتًا أو 0.7 بالمئة إلى 82.99 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتًا أو 0.9 بالمئة إلى 78.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش.

حرائق الغابات في كندا ترفع أسعار النفط

وكان حريق غابات ضخم يقترب من فورت ماكموري، مركز صناعة الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ إنتاجها نحو 3.3 مليون برميل يوميًا، أو ثلثي إجمالي إنتاج البلاد، وطُلب من الآلاف في الضواحي الإخلاء.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في إبريل. وفي حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة بات أقل تأكيدا، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إنه لا يزال من غير المرجح أن يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.

مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية

ومن المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بالإضافة إلى بيانات مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.
وبحسب أرقام معهد البترول الأمريكي، فإن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.
وأظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام تراجعت بواقع 3.104 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مايو. وتراجعت مخزونات البنزين 1.269 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 673 ألف برميل.
وفي الشرق الأوسط، توغلت دبابات قوات الاحتلال الصهيونية في رفح بغزة ووصلت إلى بعض المناطق السكنية التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص وقصفت قواتها شمال القطاع في بعض من أعنف الهجمات منذ أشهر.

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