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المملكة تحقق رقمًا تاريخيًا جديدًا في القطاع السياحي.. كم حصدت من إنفاق الزوار؟

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين
أرشيفية
أ أ
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حققت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج خلال العام 2023م، وذلك حسب بيانات البنك المركزي السعودي الأولية الخاصة ببند السفر في ميزان المدفوعات بإنفاق يصل إلى 135 مليار ريال.اضافة اعلان

الأعلى في تاريخ المملكة:

ويعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ المملكة، فيما يتعلق بإنفاق الزوار القادمين من الخارج، ويمثل هذا الإنفاق نسبة نمو قدرها 42.8% مقارنة بعام 2022م.
ويأتي الارتفاع التاريخي في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي يحققها القطاع السياحي في المملكة، حيث تصدرت المملكة قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023م مقارنة بالعام 2019م للدول الكبرى سياحياً، محققةً ارتفاعاً بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين في العام 2023م مقارنة بعام 2019م، وذلك وفقاً لتقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024م، وحققت تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023م مقارنةً بالعام 2019م.
كما حظيت المملكة في وقت سابق بإشادات دولية واسعة من قبل منظمة السياحة العالمية "UN Tourism" والمجلس العالمي للسفر والسياحة " WTTC" نظيرًا لوصول المملكة إلى أكثر من 100 مليون سائح من الداخل والخارج خلال العام 2023م، حيث أثنت المنظمتان على الجهود الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة.

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