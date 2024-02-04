هل أستطيع تقسيط المستحقات الضريبية والزكوية؟ "الزكاة" تجيب

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنه لا يترتب على الزكاة غرامات، إنما يترتب عليها إيقاف الخدمات في حال عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية. اضافة اعلان





هل يمكن تقسيط المستحقات الزكوية؟



الرد على طلبات تقسيط المستحقات الزكوية خلال 20 يومًا



هل تأخير أيام على سداد المستحقات الزكوية عليه غرامة؟



وقالت إنه يجوز للهيئة تطبيق إجراءات التحصيل الإلزامي المنصوص عليها في الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.وأعلنت الهيئة أنه يمكن تقديم طلب تقسيط لمبالغ الزكاة المستحقة من خلال الدخول على حسابك في موقع الهيئة قسم "الزكاة وضريبة الدخل" واختيار أيقونة طلب خطة تقسيط.وأضافت: مع ضرورة إرفاق كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور، وسوف يتم الرد على طلبات خطة التقسيط المقدمة في غضون 20 يوم عمل.جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "عندي الزكاه السنويه للمنشأة حوالي 2348 ريال.وقال: هل أقدر أقسطها يا أخوان على دفعات أسهل وأيسر لي، وهل تأخير ثلاث أيام عليها غرامه؟ أرجو الإفاده بارك الله فيكم.