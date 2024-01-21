"الزكاة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن ديسمبر الماضي

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال.. اضافة اعلان

دعتهم إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي والربع الرابع من عام 2023م، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر يناير الجاري.





تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

