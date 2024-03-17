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"موانئ": إضافة خدمة الشحن "IMS" إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لربط المملكة بموانئ جنوب شرق آسيا والهند

ميناء الملك عبدالعزيز
ميناء الملك عبدالعزيز
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة شركة "VASI Shipping Pte Ltd" خدمة الشحن الملاحية الجديدة (IMS) إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، التي تربط المملكة بجنوب شرق آسيا، والهند، مما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وكبرى خطوط الملاحة العالمية، ويدعم القطاع البحري، والتنمية الاقتصادية الوطنية.اضافة اعلان

ميناء الملك عبدالعزيز

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يأتي ذلك تأكيداً لدور ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في تعزيز قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، ودعم حركة الصادرات والواردات، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 5 موانئ إقليمية ودولية تشمل: كيلانج الماليزي، وسورابايا، وجاكرتا، بإندونيسيا، ونافا شيفا بالهند، وجبل علي بالإمارات، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,800 حاوية قياسية.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حقق رقماً قياسياً كأعلى مناولة شهرية في تاريخه، وذلك بمناولة 235,820 حاوية قياسية في فبراير 2024م، مما يعكس ما يمتاز به من امتلاك خدمات تشغيلية شاملة، ومعدات حديثة؛ تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع؛ إذ تبلغ طاقته الاستيعابية 105 ملايين طن بضائع وحاويات

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