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48 مليون عملية نقاط بيع للأطعمة والمشروبات في المملكة بقيمة تجاوزت 2 مليار ريال خلال أسبوع

البنك المركزي السعودي 3
البنك المركزي
أ أ
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بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 3 - 9 مارس 2024م , 206.227.000 عملية، بقيمة 14.768.758.000 ريال، مقابل 16.209.237.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.اضافة اعلان

البنك المركزي السعودي:

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 7.239.000 بقيمة 1.032.259.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.804.000 بقيمة 403.168.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في التعليم 187.000 بقيمة 303.314.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.283.000 بقيمة 279.682.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.559.000 بقيمة 882.543.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.936.000 بقيمة 805.557.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.741.000 بقيمة 444.899.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 735.000 بقيمة 358.373.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.194.000 بقيمة 94.729.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 223.000 بقيمة 233.972.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 23.977.000 بقيمة 1.720.774.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 3.048.000 بقيمة 318.366.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 58.386.000 بقيمة 1.961.939.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 48.040.000 بقيمة 2.673.222.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 943.000 بقيمة 113.049.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.785.000 بقيمة 714.369.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 31.145.000 بقيمة 2.428.544.000 ريال.

على مستوى مدن المملكة:

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 64.254.000 بقيمة 4.976.929.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.632.000 بقيمة 606.043.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.448.000 بقيمة 561.486.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.497.000 بقيمة 276.980.000 ريال.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.594.000 بقيمة 323.620.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.981.000 بقيمة 174.837.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.759.000 بقيمة 347.129.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 4.529.000 بقيمة 411.789.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.658.000 بقيمة 731.007.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 24.970.000 بقيمة 2.113.778.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 70.915.000 بقيمة 4.336.160.000 ريال.

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