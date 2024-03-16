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تعرف على أسعار الأسماك والدواجن في المملكة خلال فبراير الماضي

الاسماك
أسعار الأسماك في المملكة
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تراجع سعر الأسماك في السوق المحلية خلال شهر فبراير الماضي، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، على أساس شهري، فيما شهد سعر الدجاج المجمد المحلي انخفاضًا طفيفًا.اضافة اعلان

أسعار الأسماك في المملكة

وأظهر تقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن سعر السمك الطازج (الكنعد) بلغ في شهر فبراير الماضي 63.38 ريال، منخفضًا بنسبة 1.2%، و0.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي.
ووفقًا للتقرير، فإن سعر السمك الطازج (الهامور) بلغ 53.53 ريال للكيلو جرام، متراجعًا بنسبة 1.7% على أساس شهري، و2.5% على أساس سنوي.
وتراجع سعر الروبيان الطازج المقشر بنسبة 2% على أساس شهري، و3.4% على أساس سنوي، مسجلاً 75.96 ريال.

سعر الدواجن في المملكة

أشار التقرير إلى أن سعر الدجاج الطازج المحلي ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مسجلاً 18.19 ريال لـ(900 جم).
وبحسب التقرير ارتفع سعر الدجاج المجمد المستورد (900 جم) في شهر فبراير الماضي، بنسبة 0.8%، و1.8% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلاً 19.2 ريال.
وسجل سعر صدور الدجاج الطازج (450 جم) 21.37 ريال في شهر فبراير 2024، مرتفعًا بنسبة 0.6% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
وبلغ سعر أفخاذ الدجاج الطازج (450 جم) في شهر فبراير الماضي 10.56 ريال، مرتفعًا بنسبة 31%، و3.6% على أساس شهري وسنوي على التوالي.
وانخفض سعر الدجاج المجمد المحلي (900 جم) بنسبة 0.1% على أساس شهري، و0.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 19.17 ريال في شهر فبراير الماضي.

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