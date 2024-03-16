تباين أسعار الدقيق والأرز وارتفاع ثمن هذه السلع في المملكة خلال فبراير

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تباينت أسعار الدقيق والأرز في السوق المحلي على أساس شهري، خلال شهر فبراير الماضي، فيما ارتفعت أسعار الشعيرية والمكرونة.





سعر الدقيق في المملكة



سعر الأرز في المملكة



سعر الشعيرية والمكرونة



ووفقا لتقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد سجل سعر دقيق القمح المحلي الأسمر (1 كجم) في فبراير الماضي 3.19 ريال، مرتفعًا على أساس شهري بنسبة 0.3%، و1.9% على أساس سنوي.وبحسب التقرير سجل سعر الدقيق المحلي الأبيض (1 كجم) في شهر فبراير 2024 نحو 4.64 ريال، منخفضا بنسبة 1.9%، و3.5% على أساس شهري وسنوي على التوالي.بلغ سعر الأرز البسمتي الأبيض في فبراير الماضي، نحو 98.12 ريال لـ(10 كجم)، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 6.3% على أساس سنوي.وسجل سعر الأرز المزة الهندي، في شهر فبراير 2024، نحو 82 ريالا لـ(10 كجم)، منخفضًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 7.3% على أساس سنوي.وارتفع سعر الشعيرية (250 جم) بنسبة 0.3% على أساس شهري وسنوي، لتسجل 5.85 ريال، بينما ارتفع سعر المكرونة (500 جم) بنسبة 0.7% على أساس شهري، و1.3% على أساس سنوي لتصل إلى 6.04 ريال.وبلغ سعر الذرة الحلوة (340 جم) 6.2 ريال، مرتفعًا بنسبة 1.3% على أساس شهري، و1.8% على أساس سنوي، بينما سجل سع الشوربة العلب الشوفان 9.83 ريال، منخفضًا بنسبة 2.9% على أساس شهري، و0.2% على أساس سنوي.وسجل سعر الخبز الأبيض المفرود (4 أرغفة) في شهر فبراير الماضي نحو 1.1 ريال، مستقرًا على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 1.8% على أساس سنوي.