السبت، 06 رمضان 1445 ، 16 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الإحصاء": انخفاض سعر طبق البيض إلى 18.9 ريال في شهر فبراير

البيض
سعر طبق البيض يصل إلى 18.9 ريال في شهر فبراير
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

انخفض سعر طبق البيض المحلي بنسبة 0.6% على أساس شهري في فبراير الماضي، بينما تراجع على أساس سنوي بنسبة 14.9%، مسجلاً 18.91 ريال.اضافة اعلان
ووفقا لتقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات، الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء، فقد استقر سعر الحليب الطازج المحلي، والحليب السائل المعلب، بينما ارتفع سعر حليب الأطفال حديثي الولادة.

سعر الحليب

بلغ سعر الحليب الطازج المحلي 6 ريالات للتر، بينما بلغ سعر الحليب السائل المعلب 3.368 ريال (170 جم) في حين بلغ سعر الحليب البودرة المعلب (1.8 كجم) 86.2 ريال، منخفضًا بنسبة 0.9% على أساس شهري.
وارتفع سعر حليب الأطفال حديثي الولادة 2% على أساس شهري، ليصل إلى 45.25 ريال لـ(400 جم).

أسعار اللبن

وانخفض سعر اللبن الطازج المحلي، بنسبة 0.7% على أساس شهري، ليصل إلى 8.5 ريال لـ1.5 لتر، بينما استقر سعر اللبن الزبادي عند ريالين.
وتراجع سعر قشطة التاج 0.2% عند 6.47 ريال، بينما انخفض سعر الجبن الشيدر بنسبة 2.2% ليصل إلى 6.81 ريال.
وبلغ سعر الجبن الكاسات المحلي 19.41 ريال، منخفضًا بنسبة 4.7%، بينما ارتفع سعر الجبن الكاسات المستورد بنسبة 0.4% ليصل إلى 7.85 ريال، وارتفع سعر الجبن المثلثات بنسبة 0.7% ليسجل 5.47 ريال.

اقرأ أيضا

الأنشطة غير النفطية بالمملكة تسجل أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق

خبر صادم لعشاق الشوكولاتة.. أزمة عالمية تواجهها تجارة الكاكاو

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 14 مارس.. اليورو يُسجل 4 ريالات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 14 مارس.. عيار 24 يُسجل 261 ريالًا

بعد ارتفاع أسعار الإيجارات والكهرباء والغاز وانخفاض أسعار النقل.. ماذا عن الوقود؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الراتب - ريال 0 عملة 12:15 م الأربعاء، 13 مارس 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 13 مارس.. فرنك سويسري 4.26 ريال

نقاط البيع في المملكة - فيزا - شراء عبر الانترنت - مشتريات 8:21 م الثلاثاء، 12 مارس 2024

48 مليون عملية نقاط بيع للأطعمة والمشروبات في المملكة بقيمة تجاوزت 2 مليار ريال خلال أسبوع

حفظ التمر 9:09 م الإثنين، 11 مارس 2024

أسواق التمر والقهوة بالحدود الشمالية تشهد إقبالًا كبيرًا في شهر رمضان المبارك

الاقرار الضريبي - عملة - ريال - محاسب - اله حاسبه - قروض - تعبيرية 11:10 ص الأحد، 10 مارس 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 10 مارس.. الإسترليني يُسجل 4.83 ريال