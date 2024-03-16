"الإحصاء": انخفاض سعر طبق البيض إلى 18.9 ريال في شهر فبراير

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انخفض سعر طبق البيض المحلي بنسبة 0.6% على أساس شهري في فبراير الماضي، بينما تراجع على أساس سنوي بنسبة 14.9%، مسجلاً 18.91 ريال.

ووفقا لتقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات، الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء، فقد استقر سعر الحليب الطازج المحلي، والحليب السائل المعلب، بينما ارتفع سعر حليب الأطفال حديثي الولادة.





سعر الحليب



أسعار اللبن



بلغ سعر الحليب الطازج المحلي 6 ريالات للتر، بينما بلغ سعر الحليب السائل المعلب 3.368 ريال (170 جم) في حين بلغ سعر الحليب البودرة المعلب (1.8 كجم) 86.2 ريال، منخفضًا بنسبة 0.9% على أساس شهري.وارتفع سعر حليب الأطفال حديثي الولادة 2% على أساس شهري، ليصل إلى 45.25 ريال لـ(400 جم).وانخفض سعر اللبن الطازج المحلي، بنسبة 0.7% على أساس شهري، ليصل إلى 8.5 ريال لـ1.5 لتر، بينما استقر سعر اللبن الزبادي عند ريالين.وتراجع سعر قشطة التاج 0.2% عند 6.47 ريال، بينما انخفض سعر الجبن الشيدر بنسبة 2.2% ليصل إلى 6.81 ريال.وبلغ سعر الجبن الكاسات المحلي 19.41 ريال، منخفضًا بنسبة 4.7%، بينما ارتفع سعر الجبن الكاسات المستورد بنسبة 0.4% ليصل إلى 7.85 ريال، وارتفع سعر الجبن المثلثات بنسبة 0.7% ليسجل 5.47 ريال.