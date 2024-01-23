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عاجل.. لأول مرة.. السماح لغير المواطنين بالاستثمار في شركات عقارات بمكة والمدينة

محمد القويز
محمد القويز
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كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن الهيئة تعتزم السماح باستثمار غير المواطنين لأول مرة في الشركات المدرجة التي تملك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.اضافة اعلان

تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية

وأوضح "القويز"، خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار المنعقد في الرياض، أن الهيئة تعمل على تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية خلال العام الحالي، عبر تطوير سوق الدين، والمساهمات العقارية، وعدد من التطويرات في قطاع الصناديق.
وأشار، في بيان على موقع "إكس"، إلى الدور المتزايد الذي تلعبه السوق المالية في تسهيل التمويل للقطاع العقاري خارج إطار قطاعات التمويل التقليدية، ومن أجل بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر.

اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد سمحت لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت أن الفرصة لا تزال كبيرة في القطاع العقاري للاستفادة من أنواع التمويل المختلفة في السوق المالية سواء عبر الطرح والإدراج أو الاستفادة من أسواق الدين.

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