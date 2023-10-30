متحدث أمانة جدة: تكلفة مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر تجاوزت 270 مليون ريال

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قال متحدث أمانة جدة محمد البقمي إن التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية تتجاوز 270 مليون ريال





المسطحات الخضراء:



الواجهة البحرية:



شاطئ أبحر الجنوبية:



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وأوضح في مداخلة بقناة "الإخبارية" أن من بين أهداف المشروع هو زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ، مضيفا: "مساحة المشروع أكثر من 200 الف متر مربع".وتابع: "واجهة أبحر الجنوبية تحتوي على ممشى بطول 3 كليومترات، وممر للمشاه ومسار للدراجات وشواطئ رميلة ومناطق ألعاب أطفال، وغيرها من المرافق".واختتم متحدث أمانة جدة تصريحاته: "خلال أسابيع سيتم افتتاح واجهة أبحر الجنوبية بعد تطويرها، من أجل استقبال الزوار بهدف تحسين جودة الحياة".في وقت سابق، كشفت أمانة محافظة جدة، عن إنجاز 92% من أعمال مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضحت الأمانة أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 273 مليون ريال، وينفذ على مساحة تقدر بـ 205 آلاف متر مربع وبطول 2.7 كيلومتر، ويتوقع افتتاحه بنهاية العام الجاري 2023.



وأبانت أن المشروع يتضمن ممشى بحرياً، ومسطحات خضراء، ومساراً للدراجات، وشواطئ رملية، ومواقف للسيارات، إضافة إلى سقالة بحرية، ومبانٍ خدمية واستثمارية، وأعمال بحرية، وتجهيز للبنية التحتية بشكل كامل من شبكة للكهرباء وشبكة للصرف الصحي وشبكة تصريف لمياه الأمطار والسيول، وكاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.













