الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الاستثمارات العامة يطلق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية

صندوق الاستثمارات العامة
الاستثمارات العامة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، اليوم، عن إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية "الشركة", حيث سيمتلك الصندوق حصة 75% في الشركة، بينما ستمتلك "السعودية للكهرباء" الحصة المتبقية والبالغة 25%.اضافة اعلان

تطوير البنية التحتية:


وتهدف الشركة إلى تطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في المملكة، مما سيسهم في تعزيز منظومة السيارات الكهربائية محلياً وتسريع استخدامها.

كما تعتزم الشركة تقديم خدماتها في أكثر من 1,000 موقع وتوفير ما يزيد عن 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030، وذلك في مختلف مدن المملكة والطرق التي تربطها مع مراعاة التشريعات واللوائح والمواصفات الفنية الصادرة بهذا الشأن كافة.

قطاع المركبات:


كما تهدف إلى تعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته في المملكة من خلال التعاون مع شركات السيارات الكهربائية، وتوفير نقاط الشحن الضرورية لتلبية الطلب المستقبلي. كما ستعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير شبكتها من نقاط الشحن، ودعم جهود توطين البحث والتطوير وتصنيع المواد التي تتطلب تقنيات متقدمة، مما سيسهم في بناء الخبرات المحلية وزيادة المرونة.

شركة البنية التحتية:


وأوضح مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة عمر الماضي أن شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ستسهم في التحول نحو الاستخدام الواسع للسيارات الكهربائية من خلال تطوير بنية تحتية عالية الجودة، وتوفيرها على نطاق أكبر، بهدف تعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته في المملكة.
كما ستسهم الشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء في الاستفادة من أوجه التكامل على مختلف مستويات سلاسل الإمداد للشواحن السريعة للسيارات الكهربائية، حيث ستتيح تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وترسخ المكانة الرائدة للمملكة في قطاع السيارات الكهربائية.

الشركة السعودية للكهرباء:

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء خالد بن حمد القنون, أن الشركة السعودية للكهرباء تعمل ضمن منظومة الطاقة في المملكة، على وضع وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات الفعالة بهدف تعزيز ريادة المملكة عالميا في مجال الطاقة المستدامة، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها المملكة من أجل توفير حلول الطاقة المتطورة في المملكة وتعظيم القيمة المضافة في هذا القطاع."

صندوق الاستثمارات العامة:

ويتماشى إطلاق "شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية" مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز قدرات المملكة وتنافسيتها العالمية في قطاع السيارات، وتحقيق الهدف المستقبلي بترسيخ ريادتها الدولية في القطاع. وستدعم الشركة جهود التنويع الاقتصادي في المملكة، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع السيارات والتنقل.

اقرأ أيضا

عقارات
6:30 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بقيمة 1.2 مليار ريال .. المملكة تسجل 835 صفقة عقارية في يوم واحد

F77EMY3WwAA6beF (1)
5:57 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"البيئة": 1.7 مليار ريال حجم الاستثمارات الأجنبية لمشاريع الدواجن بالجوف

هيئة سوق المال
5:00 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

هيئة سوق المال تحدد شروط انتقال الشركات من "الموازية" إلى "الرئيسية"

السعودية للكهرباء
4:50 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"السعودية للكهرباء" تستعرض 12 مبادرة لتحسين استدامة الطاقة

اقرأ أيضا

وزير الطاقة: تسخير جميع الإمكانيات لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة

المملكة تستورد مواد غذائية بـ 446 مليار ريال في 5 سنوات

على غرار نوكيا.. سيناريو سقوط توشيبا العالمية بعد مسيرة 147 عامًا (تقرير)

"الزكاة والضريبة" تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات

أسعار العملات اليوم.. اليورو يسجل 3.98 ريال

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

عقارات 6:30 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بقيمة 1.2 مليار ريال .. المملكة تسجل 835 صفقة عقارية في يوم واحد

F77EMY3WwAA6beF (1) 5:57 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"البيئة": 1.7 مليار ريال حجم الاستثمارات الأجنبية لمشاريع الدواجن بالجوف

WhatsApp Image 2023-09-27 at 9.57.19 PM 10:06 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

لوسيد تفتتح مصنعًا للسيارات الكهربائية في المملكة

عقارات 2:21 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

24320 طلب تنفيذ إخلاء عقارات من المستأجرين في 9 أشهر فقط

اقرأ أيضا

اسعار الذهب 4
10:23 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 221 ريالاً

البنك المركزي
7:57 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

"ساما" يُلزم البنوك بإظهار اسم المستفيد والآيبان لمنع الاحتيال

زيتون
6:57 م السبت، 07 أكتوبر 2023

بنسبة تجاوزت 18 ألف طن .. معاصر الزيتون بالجوف تبدأ استقبال إنتاج المزارعين

أوبك
12:52 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الاحوال المدنية
7:54 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير المهنة من طالب إلى متسبب.. الأحوال المدنية توضح؟

الجوازات
7:03 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الجوازات تتيح تسلّم جواز السفر من الإدارات والفروع بعد تجديده إلكترونيًا

حساب المواطن
6:46 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم

التأمينات الاجتماعية
6:23 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

التأمينات: التسجيل إلزامي للعمال في هذه الحالة

حساب المواطن
5:41 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد إعلان الأهلية وتمديد الدعم الإضافي .. 7 شروط للتسجيل في حساب المواطن

WhatsApp Image 2023-10-08 at 5.27.38 PM
5:35 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الطاقة: سيكون لدينا أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط