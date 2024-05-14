الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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فترة تعاقدية لمدة 25 سنة.. طرح فرص استثمارية بالمدينة المنورة

أمانة المدينة
أمانة المدينة
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أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصتين استثماريتين بالمدينة المنورة, وذلك لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنيين تجارين, سعياً منها لأن تكون المدينة المنورة من طلائع المدن الملائمة للعيش والحاضنة للأعمال.اضافة اعلان

تقديم الطلبات عبر منصة "استثمارات المدينة":


وتأتي هذه الفرص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات بلدية عالية الجودة للمستثمرين، حيث خصّصت الأمانة أرض بمساحة 1751 متراً مربعاً، وفترة تعاقدية لمدة 25 سنة وفترة سماح لـ 21 شهرًا، وذلك على طريق علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بجوار مكتب العمل, والأخرى بمساحة 423 متراً مربعاً, وفترة تعاقدية لمدة 15 سنة, وفترة سماح تصل لـ 13 شهرًا, تقع على تقاطع طريق أبي بكر الصديق مع طريق فضالة بن هلال المزني -رضي الله عنهما- .
من جانبها دعت أمانة المدينة المستثمرين إلى تقديم طلباتهم عبر منصة "استثمارات المدينة" خلال فترة التقديم التي تنتهي في الـ 21 من شهر مايو الجاري.

فرص استثمارية بحي العاقول:


وفي وقت سابق أعلنت أيضا  أمانة المدينة المنورة اليوم عن فرصة استثمارية، لإنشاء وتشغيل وصيانة مركز معارض ومؤتمرات وأنشطة عامة الواقع في طريق رافع الأنصاري بحي العاقول بالمدينة المنورة.
وأوضحت الأمانة، أن مدة التعاقد تصل إلى 25 سنة، ومساحة المشروع تبلغ 61953 متراً مربعاً، وأن الفترة المعفية من الأجرة 10٪؜ من مدة استثمار العقد.
 ودعت الأمانة  حينها المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ 7 من شهر مايو الجاري.

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