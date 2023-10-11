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صحيفة تواصل الالكترونية

صندوق النقد الدولي: 4 % نموا متوقعا للمملكة في 2024

صندوق النقد
صندوق النقد
أ أ
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توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة نمواً قدره 4 بالمئة في عام 2024، وذلك وفقاً لتقريره الذي صدر اليوم حول آفاق الاقتصاد العالمي.

منطقة الشرق الأوسطاضافة اعلان

ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا 3.4 بالمئة في عام 2024 متعافياً من نمو متوقع يبلغ 2 بالمئة هذا العام.

خفض التوقعات

كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين ومنطقة اليورو، وذكر أن النمو العالمي الإجمالي يظل منخفضاً ومتفاوتاً على الرغم مما أسماه "القوة الملحوظة" للاقتصاد الأمريكي.

الاقتصاد غير النفطي

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في سبتمبر الماضي، أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في المملكة على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9 بالمئة، خلال العام الجاري.
وذلك بفضل الطلب المحلي، وألا يتأثر النشاط غير النفطي، بتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة قرارات خفض الإنتاج الطوعي.

دعم قوة الإنفاق على الاستهلاك

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، إنه "بينما يُتوقع تراجع إنتاج النفط بالمملكة في الأجل القريب، من المتوقع أن يظل زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويا تدعمه قوة الإنفاق على الاستهلاك.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم عند 2.8 بالمئة في مايو 2023، كما أن البطالة وصلت إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 5.6 بالمئة.

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