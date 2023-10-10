أعلى مكاسب .. القيمة السوقية لقطاع التأمين تقفز لـ 70 مليار ريال

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ارتفعت القيمة السوقية لقطاع التأمين إلى 70 مليار ريال مقارنة بنحو 49 مليار ريال في بداية العام الجاري، لتسجل بذلك مكاسب سوقية بنحو 21 مليار ريال بما يعادل 44 %. اضافة اعلان



السوق المالية:

وبحسب "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات في السوق المالية "تداول"، راوحت معدلات الارتفاعات للشركات البالغ عددها 27 شركة من 11 إلى 127 في المائة خلال الفترة بمكاسب بين 37.8 مليون ريال و7.4 مليار ريال، وفق الجلسة الأخيرة الموافقة التاسع من أكتوبر الجاري.



جاء الارتفاع في القيمة السوقية بالتزامن مع قرار موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة التأمين التابعة للمجلس، حيث تتركز اهتماماتها بشؤون التأمين في المملكة، ما يعزز من كفاءة هذا القطاع ودعم الأنشطة الاقتصادية.



طلبات التأمين:



صدارة الشركات:



المركز الثاني:



وذلك إضافة إلى ارتفاع طلبات التأمين على المركبات نتيجة لإعلان المرور في نهاية شهر أغسطس الماضي بدء حركة الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سار على المركبات بدءا من الأول من شهر أكتوبر الجاري، ما سيلقي الضوء على نتائج الربع الثالث في قيمة أقساط التأمين المكتتبة وارتفاع إيرادات شركات القطاع.في صدارة الشركات، جاءت شركة "سلامة" بارتفاع 127 في المائة من 129.6 مليون ريال إلى 294 مليون ريال، لتبلغ مكاسب الشركة نحو 164.4 مليون ريال.وسجلت "سلامة" صافي خسارة بقيمة 58 مليون ريال خلال الـ12 شهرا الماضية نتيجة تكبدها خسائر خلال العام الماضي، بسبب ارتفاع العجز من عمليات التأمين، وصافي المطالبات المتكبدة، إضافة إلى الزيادة في مصاريف الاكتتاب، وانخفاض صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين.ثانيا جاءت "ملاذ للتأمين" بنمو 73 في المائة في القيمة السوقية، حيث قدرت مكاسبها بنحو 401 مليون ريال إلى 953 مليون ريال.في المرتبة الثالثة، جاءت "التعاونية" بارتفاع 72 في المائة من عشرة مليارات ريال إلى 17.3 مليار ريال بمكاسب 7.3 مليار ريال.