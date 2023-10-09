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صحيفة تواصل الالكترونية

نمو ملحوظ في قطاع شركات التمويل بالمملكة بنسبة 9 %

البنك المركزي السعودي 3
البنك المركزي
أ أ
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نما إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في المملكة بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2023م، بحسب بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي "ساما".

شركات التمويل:

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وأظهرت البيانات تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في المملكة نسب نمو بمعدلات متفاوتة خلال النصف الأول لعام 2023م.

وارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 5 في المئة، ليصل إلى 15.36 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 739 مليون ريال.

وأبرز تقرير أداء النصف سنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، تطورات القطاع ونتائجه المالية خلال النصف الأول من عام 2023م.

إجمالي الأصول:


كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9 في المئة ليصل إلى 62.36 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7 في المئة ليصل إلى 80.71 مليار ريال.

وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية، بنسبة 76 في المئة، وبلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21 في المئة، وقطاع الشركات 3 في المئة.



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