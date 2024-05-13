المملكة تحقق فائضًا بـ424 مليار ريال في الميزان التجاري خلال 2023

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حققت المملكة فائضًا في الميزان التجاري 424 مليار ريال في عام 2023، مقارنة مع 830 مليارًا في 2022. محققًا بذلك نسبة انخفاض بنحو 49% .

وكشف تقرير التجارة الدولية لعام 2023 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن صادرات المملكة سجلت 1.2 تريليون ريال بانخفاض 22.2% فيما بلغت الواردات 776 مليار ريال بارتفاع 9%.

وسجلت الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير انخفاضًا بنسبة 13.7% مقارنة بعام 2022م، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 21.3%.

وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 26.7% في نفس الفترة، بينما انخفضت الصادرات السلعية في عام 2023م بنسبة 22.2% عن عام 2022م؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 24.3%.

فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في عام 2023م إلى 77.3%، مقارنة بنسبة 79.5% في عام 2022م.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في عام 2023م بنسبة 9.0%، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 48.9% عن العام السابق.





انخفاض الصادرات السلعية غير البترولية مقابل الواردات إلى 35.1%



منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير البترولية



الصين هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية



أهم خمسة منافذ جمركية للواردات



انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ( إلى الواردات في عام 2023م حيث حققت ما نسبته 35.1 % مقابل 44.3% في عام 2022م؛ وذلك نتيجة لارتفاع في الواردات، والذي بلغ 9.0% مقابل الانخفاض في الصادرات غير البترولية التي بلغت 13.7% في عام 2023م.تعُّد "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 29. %7 من إجمالي الصادرات غير البترولية.وانخفضت عن عام 2022م بنسبة 28.5% تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" تمثل 24.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية (والتي انخفضت بنسبة 24.2 عن عام 2022م).في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات وألأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 22.2% من إجمالي الواردات (وقد ارتفعت بنسبة 24.3% عن عام 2022م)، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 15.3% من إجمالي الواردات، والتي ارتفعت بنسبة 15.2% عن عام 2022م".تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة والتي شكلت ما نسبته 16.6% من إجمالي الصادرات في عام 2023م، تليها اليابان 10.2% من إجمالي الصادرات، ثم الهند 9.4% من إجمالي الصادرات.وكانت كَّل من كوريا الجنوبية، واإلمارات العربية المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، والبحرين، وتايوان، وماليزيا، وسنغافورة، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبة 65.3% من إجمالي الصادرات.كما تحتل الصين أيضًا المرتبة األولى لواردات المملكة والتي شكلت ما نسبته 20.9%، من إجمالي الواردات في عام 2023م، تليها الولايات المتحدة 9.1% إجمالي الواردات، ثم الإمارات العربية المتحدة 6.4% من إجمالي الواردات.وكانت كل من الهند، وألمانيا، واليابان، وسويسرا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، ومصر، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 62.0% من إجمالي الواردات.يعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة والتي تعادل 29.3% من إجمالي الواردات في عام 2023م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 20.3% ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12.2% ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 6.6%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.2% وشَّكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 74.6% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.