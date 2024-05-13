تراجع ملحوظ في أسعار الذهب العالمية.. ما السبب؟

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وسط انتظار المستثمرين لتقارير التضخم الأمريكية الرئيسة، تراجعت اليوم الاثنين، أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ خلال آخر التعاملات.





تراجع ملحوظ بأسعار الذهب العالمية



أسعار الذهب والدولار الآن



المعادن الأخرى



ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين الأربعاء، ترقبًا لتوقيت أول خفض لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.ويتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.3% خلال الشهر، مقارنة مع 0.4% في مارس، مما يخفض المعدل السنوي إلى 3.6%.وتراجعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.75% إلى 2357 دولار للأوقية.فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنحو 0.4% إلى 2351 دولار للأوقية، مسجلة الأسعار أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، مع استقرار مؤشر الدولار عند مستوى 105.190 نقطة.في الوقت نفسه، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 28.03 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 992.89 دولار، واستقر البلاديوم عند 978.03 دولار.