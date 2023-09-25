بعد تداولات بلغت 5.3 مليار ريال.. مؤشر الأسهم يغلق منخفضا

أ أ
انخفض مؤشر الأسهم
السعودية الرئيس اليوم 71.48 نقطة ليقفل عند مستوى 10877.94 نقطة، وبتداولات بلغت
قيمتها 5.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 190 مليون سهم، سجلت فيها
أسهم 36 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.
التداول على 190 مليون
سهم
وكانت أسهم شركات لومي، والعقارية، والباحة، وأميانتيت، والمطاحن الأولى الأكثر ارتفاعًا.
وجاءت أسهم شركات الدوائية، وأنابيب، وسلامة، والصقر للتأمين، والتموين الأكثر انخفاضًا في التعاملات.
وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا ما بين 30.00% و7.35% .
وكانت أسهم شركات
أرامكو السعودية، والباحة، وأنعام القابضة، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في
الكمية.
أرامكو والباحة وأنعام
القابضة الأكثر نشاطاً
وجاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وعذيب للاتصالات، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.