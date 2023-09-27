مؤشر الأسهم يغلق مرتفعا عند 11077 نقطة

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ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 158.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11076.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال. اضافة اعلان

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 180 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.





ارتفاع أسهم "علم وسند القابضة وتكافل الراجحي"





شركات الباحة وأرامكو وشمس الأكثر نشاطاً





ارتفاع مؤشر "نمو" 225 نقطة



وكانت أسهم شركات علم، وسناد القابضة، وتكافل الراجحي، والعالمية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات لومي، ومجموعة الحكير، والحفر العربية، وأميانتيت، ونادك الأكثر انخفاضًا في التعاملات.وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا ما بين 10.00% و2.90% .وكانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية.وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ولومي، والإنماء، والراجحي، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 225.43 نقطة ليقفل عند مستوى 22632.26 نقطة.وبلغت قيمة تداولات الشوق الموازية 33.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.