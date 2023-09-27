الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445 ، 27 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

مؤشر الأسهم يغلق مرتفعا عند 11077 نقطة

اسعار الاسهم
أسعار الأسهم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 158.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11076.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.اضافة اعلان
 وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 180 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.


ارتفاع أسهم "علم وسند القابضة وتكافل الراجحي"

 وكانت أسهم شركات علم، وسناد القابضة، وتكافل الراجحي، والعالمية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر ارتفاعًا.
وجاءت أسهم شركات لومي، ومجموعة الحكير، والحفر العربية، وأميانتيت، ونادك الأكثر انخفاضًا في التعاملات.
وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا ما بين 10.00% و2.90% .


شركات الباحة وأرامكو وشمس الأكثر نشاطاً

وكانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية.
وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ولومي، والإنماء، والراجحي، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


ارتفاع مؤشر "نمو" 225 نقطة

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 225.43 نقطة ليقفل عند مستوى 22632.26 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات الشوق الموازية 33.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

اقرأ أيضا

المركز الوطني
2:45 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

"الصناعة" تصدر 63 رخصة تعدينية جديدة في أغسطس

7غ77
11:45 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

"ستاندرد آند بورز" ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة لـ 0.4% هذا العام

اسعار العملات2
11:12 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

تراجع أسعار العملات في مقابل الريال.. واليورو يسجل 3.96 ريال

اسعار الذهب1
10:37 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 200 ريالاً

اقرأ أيضا

أسعار النفط ترتفع مع تركيز الأسواق على شح الإمدادات

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم 40 نقطة بعد تداولات بـ 6 مليارات ريال

بقيمة 240 مليار ريال.. ثروات وكنوز هائلة في عسير تعزز الصناعة الوطنية

انخفاض أسعار العملات.. واليورو يُسجل 3.97 ريالًا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الاسهم 4:58 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم 40 نقطة بعد تداولات بـ 6 مليارات ريال

اسعار الاسهم 4:38 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

بعد تداولات بلغت 5.3 مليار ريال.. مؤشر الأسهم يغلق منخفضا

اسعار الاسهم 4:36 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مؤشر سوق الأسهم يفقد 9.27 نقطة بعد تداولات بـ 5.2 مليار ريال

اسعار الاسهم 4:40 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً 34.73 نقطة.. بتداولات بلغت 5.8 مليار ريال

اقرأ أيضا

الشركات الصغيرة
9:03 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

85 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتوقع نموًا في إيرادات 2023

ارتفاع أسعار النفط
6:44 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

انخفاض أسعار النفط لهذا السبب و"برنت" يسجل 93 دولارًا للبرميل

WhatsApp Image 2023-09-26 at 12.41.10 AM
12:43 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

إيرادات 5 شركات طيران خليجية تقفز إلى 48 مليار دولار .. تعرف عليها

مشروع قمم السودة
8:29 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

يوفر آلاف فرص العمل .. معلومات مهمة عن مشروع "قمم السودة"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
5:44 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

تعرف على الوقت المناسب لتعديل "العنوان الوطني" في حساب المواطن؟

فيديو
5:37 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بعد هياج الدلافين.. ظاهرة غريبة لظهور آلاف السلاحف في هذه الدولة (فيديو)

أخبار السعودية
4:41 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. خدمة تواصل لرواتب المعلمين وبشرى لضيوف الرحمن وفرص وظيفية

خادم الحرمين وولي العهد
6:59 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك البحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي

675ة8
2:44 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

طريق بثلاث حارات.. "هيئة النقل" تزف بشرى سارة لضيوف الرحمن

F7BCvSQXoAAWOog
1:53 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بهذه المناطق.. اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا