مؤشر سوق الأسهم يربح ويتوافق مع التوقعات

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واصلت الأسهم ارتفاعها للجلسة الثانية لتغلق عند 10731 رابحة 109 نقاط ما يعادل 1%، في أداء متوافق مع التوقعات.

حيث أشير إلى وصول المؤشر إلى تلك المستويات، ولا تزال السوق قادرة على تحقيق أداء إيجابي حتى 10820 نقطة، حتى وإن تعرضت لضغوط بيعية أثناء جلسة اليوم. اضافة اعلان





مستويات سعرية منخفضة





الافتتاح عند 10626





ارتفاع الأسهم المتداولة 16%



وجاء الارتفاع بدعم من الشركات الكبيرة، بعدما وصل عدد منها إلى مستويات منخفضة تصل إلى عامين، ما دفع ببعض المتعاملين إلى الشراء عند مستويات سعرية منخفضة قبل اكتمال النتائج المالية للشركات.إلا أن تحركات السوق لم تكن بنشاط ملحوظ على مستوى السيولة التي تقف عند المعدل اليومي منذ بداية العام عند 5.3 مليار ريال.افتتح المؤشر العام عند 10626 نقطة وسجل أعلى نقطة عند 10774 كاسبا 1.4 في المائة، بينما الأدنى عند 10614 نقطة فاقدا 0.08 في المائة،وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10731 نقطة رابحا 109 نقطة بنحو 1 في المائة. وارتفعت السيولة 4 في المائة بواقع 201 مليون، لتصل إلى 5.3 مليار ريال.بينما زادت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 29 مليون لتصل إلى 208 ملايين سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 18 ألفا، ما يعادل 4 في المائة لتصل 443 ألف صفقة.