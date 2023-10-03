تراجع أسعار 143 شركة.. ومؤشر السوق يغلق على 10952 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم
السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 53.60 نقطة ليقفل عند مستوى 10952.34 نقطة،
وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 166 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع، وفقا لـ "واس".
وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، والسعودي الألماني
الصحية، والصقر للتأمين، وبوبا العربية، وأمريكانا الأكثر ارتفاعًا.
ارتفاع أسهم الإنماء
طوكيو والسعودي الألماني
وجاءت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والباحة، ودار الأركان، ورعاية، ومرنة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا ما بين 9.99% و8.02% .