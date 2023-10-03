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صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع أسعار 143 شركة.. ومؤشر السوق يغلق على 10952 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 53.60 نقطة ليقفل عند مستوى 10952.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.اضافة اعلان
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 166 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع، وفقا لـ "واس".


ارتفاع أسهم الإنماء طوكيو والسعودي الألماني

 وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، والسعودي الألماني الصحية، والصقر للتأمين، وبوبا العربية، وأمريكانا الأكثر ارتفاعًا.
وجاءت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والباحة، ودار الأركان، ورعاية، ومرنة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا ما بين 9.99% و8.02% .


أرامكو وأمريكا والأهلي.. الأكثر نشاطا في الكمية

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي، والصناعات الكهربائية، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات، والراجحي، ولومي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


انخفاض السوق الموازية 248 نقطة

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 247.82 نقطة ليقفل عند مستوى 22544.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

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