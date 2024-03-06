"ليب 24".. استثمارات صينية بـ 100 مليون دولار في أسواق المملكة

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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية , عن استثمارات لشركة "HONOR" الصينية بقيمة 100 مليون دولار في أسواق المملكة.

وذلك ضمن دورها في تنظيم وتمكين السوق وجذب الاستثمارات لسوق المملكة، حيث ستسهم تلك الاستثمارات في تنشيط سوق الاتصالات وتنويع التقنيات الحديثة المعززة بالذكاء الاصطناعي.





استثمارات صينية بـ 100 مليون دولار في أسواق المملكة



تطوير قدرات البحث والتطوير والتقنيات المستقبلية



وجاء إعلان الاستثمار على منصة المؤتمر التقني الدولي "ليب24" وانضمام الشركة الصينية الرائدة للشركات التقنية بالمملكة؛ ليمثّل أحد عوامل التحفيز والتمكين التي تقودها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لاستقطاب الشركات الكبرى وجعل المملكة مركزًا تقنيًا بالمنطقة.يذكر أن شركة "HONOR" الصينية تمثّل أنموذجًا للابتكار في مجال الأجهزة الذكية، كما تكرس جهودها لتطوير التقنيات التي تمكّن الأشخاص في مختلف أنحاء العالم من خلال قدرات البحث والتطوير والتقنيات المستقبلية السبّاقة.