مجددًا.. الذهب يرتفع ويقترب من تسجيل ثالث صعود عالمي في أسبوع

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ارتفعت
أسعار معدن الذهب خلال تداولات، اليوم الجمعة، وذلك بالرغم من ارتفاع الدولار
الأمريكي وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
أداء
الذهب اليومي والأسبوعيوعلى
صعيد تعاملات يوم الجمعة، سجلت أسعار عقود الذهب الفورية ارتفاعًا بنحو 0.06% إلى
2292.11 دولار للأوقية.
ارتفاع
أسعار العقود الآجلة للذهب وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقود الآجلة
لمعدن الذهب "تسليم شهر مايو" بنسبة 0.13% إلى 2299.9 دولار للأوقية.
أما على الصعيد الأسبوعي، يمكن ملاحظة أن الذهب في طريقه لتحقيق ثالث صعود أسبوعي على التوالي، حيث قدرت أرباح معدن الذهب منذ أولى تداولات الأسبوع وحتى الآن نحو 2.61%.