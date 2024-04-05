الجمعة، 26 رمضان 1445 ، 05 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مجددًا.. الذهب يرتفع ويقترب من تسجيل ثالث صعود عالمي في أسبوع

أسعار الذهب
أسعار الذهب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفعت أسعار معدن الذهب خلال تداولات، اليوم الجمعة، وذلك بالرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية.اضافة اعلان

أداء الذهب اليومي والأسبوعي

وعلى صعيد تعاملات يوم الجمعة، سجلت أسعار عقود الذهب الفورية ارتفاعًا بنحو 0.06% إلى 2292.11 دولار للأوقية.

ارتفاع أسعار العقود الآجلة للذهب

 وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب "تسليم شهر مايو" بنسبة 0.13% إلى 2299.9 دولار للأوقية.
أما على الصعيد الأسبوعي، يمكن ملاحظة أن الذهب في طريقه لتحقيق ثالث صعود أسبوعي على التوالي، حيث قدرت أرباح معدن الذهب منذ أولى تداولات الأسبوع وحتى الآن نحو 2.61%.

الذهب يترقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي

ومن المقرر صدور بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة اليوم، وما قد تنطوي على معلومات مهمة بشأن ديناميكيات سوق العمل ومدى تحسن الأوضاع بسوق التوظيف الأمريكي، الأمر الذي قد يؤثر بوضوح على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية هذا العام، وعلى وجه التحديد، موعد البدء في خفض الفائدة، وبالتالي، سيتأثر الدولار بهذه التطورات، وبالتبعية أسعار الذهب خلال التداولات اللاحقة.

اقرأ أيضا

2300 دولار.. الذهب يرتفع لأعلى مستوى بعد تصريحات الفيدرالي

أسعار النفط تلامس 90 دولارًا وسط مؤشرات النمو الاقتصادي بأمريكا

خدمة جديدة بميناء جدة لتعزيز حركة التجارة بين المملكة وموانئ أفريقيا

تنامي السجلات التجارية المُصدّرة للربع الأول 2024م بنسبة 59%

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 3 إبريل.. اليورو بـ 4 ريالات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الذهب - اسعار الذهب - ارتفاع 11:47 ص الأربعاء، 03 أبريل 2024

عالميًا.. الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية وسط مخاوف من التضخم الأمريكي

676767 1:31 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

عالميًا.. الذهب يواصل صعوده ويقترب من تسجل رقم قياسي جديد

الذهب - اسعار الذهب - ارتفاع 11:44 ص الإثنين، 01 أبريل 2024

لهذا السبب.. ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية

الذهب - اسعار الذهب - ارتفاع 4:04 م الجمعة، 22 مارس 2024

بعد ارتفاعات أمس.. انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوياتها