مجددًا.. الذهب يرتفع ويقترب من تسجيل ثالث صعود عالمي في أسبوع

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ارتفعت أسعار معدن الذهب خلال تداولات، اليوم الجمعة، وذلك بالرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية.





أداء الذهب اليومي والأسبوعي



ارتفاع أسعار العقود الآجلة للذهب



الذهب يترقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي



وعلى صعيد تعاملات يوم الجمعة، سجلت أسعار عقود الذهب الفورية ارتفاعًا بنحو 0.06% إلى 2292.11 دولار للأوقية.وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب "تسليم شهر مايو" بنسبة 0.13% إلى 2299.9 دولار للأوقية.أما على الصعيد الأسبوعي، يمكن ملاحظة أن الذهب في طريقه لتحقيق ثالث صعود أسبوعي على التوالي، حيث قدرت أرباح معدن الذهب منذ أولى تداولات الأسبوع وحتى الآن نحو 2.61%.ومن المقرر صدور بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة اليوم، وما قد تنطوي على معلومات مهمة بشأن ديناميكيات سوق العمل ومدى تحسن الأوضاع بسوق التوظيف الأمريكي، الأمر الذي قد يؤثر بوضوح على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية هذا العام، وعلى وجه التحديد، موعد البدء في خفض الفائدة، وبالتالي، سيتأثر الدولار بهذه التطورات، وبالتبعية أسعار الذهب خلال التداولات اللاحقة.