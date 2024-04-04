2300 دولار.. الذهب يرتفع لأعلى مستوى بعد تصريحات الفيدرالي

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ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي اليوم الخميس، وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024.





أسعار الذهب ترتفع لمستويات غير مسبوقة



أسعار الذهب والدولار الآن



أسعار المعادن الأخرى



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولار للأوقية "الأونصة".وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2318.70 دولار.وتستقر العقود الآجلة للذهب الآن عند مستوى 2315 دولار للأوقية.فيما تراجعت العقود الفورية للذهب بنحو 0.18% إلى 2296 دولار للأوقية، بعدما سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 2304.09 دولار في وقت سابق من الجلسة.وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 103.975 نقطة.فيما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 27.08 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 935.39 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1.017.83 دولار.يأتي هذا في وقت تباطأ فيه نمو صناعة الخدمات الأمريكية بشكل أكبر في مارس، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة لتوقعات التضخم، مع قرب صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، مع صدور بيانات التضخم الجديدة الأسبوع المقبل.