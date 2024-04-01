أ أ

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، حيث لامست مستوى مرتفعًا على نحو قياسي.



وحسب "رويترز"، فقد ارتفعت أسعار الذهب بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأمريكي اعتدل في فبراير، مع توقعات بتخفيض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في يونيو.





لهذا السبب.. ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية



انخفاض مؤشر الدولار 0.1 %



أسعار المعادن النفيسة



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 2255.39 دولار للأوقية "الأونصة".وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب ارتفاعًا قياسيًا إلى 2256.09 دولار للأوقية.وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 % إلى 2275.70 دولار للأوقية.وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة عملات منافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.يأتي هذا مع تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أحدث بيانات للتضخم الأمريكي "تتفق مع ما نرغب في رؤيته".ويرى مراقبون أن خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في يونيو بنسبة 69%، يعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.في الوقت نفسه، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 25.22 دولار للأوقية.وزاد البلاتين 0.6 % إلى 913.85 دولار للأوقية.وصعد البلاديوم 0.3 % إلى 1018.22 دولار للأوقية.