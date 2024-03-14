أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 14 مارس.. اليورو يُسجل 4 ريالات

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ترصد
صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية،
اليوم الخميس 14 من مارس، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
سعر
الدولار واليورو مقابل الريالوقد
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.09 ريال.
أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
درهم إماراتي: 1.0210 ريال
دينار بحريني: 9.9483 ريال
دينار كويتي: 12.2050 ريال
ريال عماني: 9.7403 ريال
ريال قطري: 1.0299 ريال
جنيه إسترليني: 4.7942 ريال
دولار أمريكي: 3.7500 ريال
سعر اليورو: 4.0943 ريال
فرنك سويسري: 4.2699 ريال
تأثير
أسعار العملات في الحركة الاقتصاديةيأتي
هذا فيما تتقلب أسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة
العملات باستمرار، حيث تعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات
الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.