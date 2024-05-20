بشرى لركاب الخطوط السعودية.. توفير خدمة الإنترنت الجوية قريبًا

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أعلن مدير الخطوط السعودية إبراهيم العمر، أنه سيتم تزويد أسطول الطائرات التابع للشركة بخدمة الإنترنت الجوية وشاشات ترفيهية.

وقال العمر في مؤتمر مستقبل الطيران بالمملكة: "عندما نتطرق إلى خدمة الإنترنت الجوية، فالخطوط السعودية سوف توفر خدمة سريعة ونوعية".

وأوضح أن أول طائرة سيتوفر بها خدمة الإنترنت بها، سيكون في الربع الرابع من عام 2024.





الشاشات الترفيهية



وتابع العمر: "وإذا تحدثنا عن الشاشات الترفيهية، فالخطوط السعودية ستوفر الشاشات الأعلى وضوحًا في الرؤية بين مثيلاتها عالميًا".وبين أنها ستكون مزودة بتقنية البولوتوث ومتطابقة مع أغلب الأجهزة الذكية، حيث سيشمل هذا المشروع الطائرات الجديدة إلى جانب الأسطول الحالي.وحدد مدير الخطوط السعودية، موعد الطائرة الأولى التي سيتم تزويدها بالشاشات الجديدة في نهاية عام 2025.