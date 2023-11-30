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28 % تراجعا في حجم التمويل العقاري للأفراد خلال شهر أكتوبر

البنك المركزي
البنك المركزي
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كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي - ساما، عن انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 6.77 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2023، بانخفاض قدره 28% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.اضافة اعلان

قيمة التمويل العقاري السكني:


وارتفعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 929 مليون ريال وبنسبة 16% مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه.

واستحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أكتوبر الماضي بقيمة 4.46 مليار ريال وبنسبة 66%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.94 مليار ريال، ثم الأراضي بـ367 مليون ريال.

إجمالي العقود بين المصارف والأفراد:


ووفقا للبيانات الصادرة عن ساما، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أكتوبر 2023 نحو 9.18 ألف عقد، بانخفاض قدره 26% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي 289 مليون ريال بارتفاع قدره 3% مقارنة بشهر أكتوبر 2022.




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