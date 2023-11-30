28 % تراجعا في حجم التمويل العقاري للأفراد خلال شهر أكتوبر

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كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي - ساما، عن انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 6.77 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2023، بانخفاض قدره 28% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. اضافة اعلان





قيمة التمويل العقاري السكني:



إجمالي العقود بين المصارف والأفراد:



وارتفعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 929 مليون ريال وبنسبة 16% مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه.واستحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أكتوبر الماضي بقيمة 4.46 مليار ريال وبنسبة 66%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.94 مليار ريال، ثم الأراضي بـ367 مليون ريال.ووفقا للبيانات الصادرة عن ساما، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أكتوبر 2023 نحو 9.18 ألف عقد، بانخفاض قدره 26% عن نفس الفترة من العام الماضي.وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي 289 مليون ريال بارتفاع قدره 3% مقارنة بشهر أكتوبر 2022.