"النقد الدولي" يرفع توقعات نمو اقتصاد المملكة إلى 5.5%

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رفع صندوق النقد الدولي اليوم ،الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 بنسبة 5.5%.





خفض توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط اضافة اعلان



وبين الصندوق في تقريره أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 2.7% خلال العام الحالي 2024.وذكر الصندوق أنه خفض بوجه عام توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا للعام الحالي 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة إلى 2.9% في 2024 مقارنة مع تقديرات بنمو عند 2% في 2023، متوقعا أن يتحسن النمو إلى 4.2% في 2025.وقال الصندوق: "إن تقليص توقعات النمو بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا يعكس انخفاض إنتاج النفط بشكل مؤقت في 2024 بما في ذلك من التخفيضات الأحادية للإنتاج، والتخفيضات التي يتم تطبيقها بالتماشي مع اتفاق لمجموعة أوبك بلس، لكنه توقع أن يظل النمو غير النفطي بالمملكة قويا".وتضم مجموعة أوبك بلس منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجين مستقلين بينهم روسيا.