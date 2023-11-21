ارتفاع مبيعات شركات الألبان المدرجة إلى 18.2 مليار ريال.. لهذا السبب

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ارتفعت مبيعات شركات الألبان المدرجة في قطاع إنتاج الأغذية في السوق المالية بمعدل 7 في المائة (1.2 مليار ريال) خلال 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتبلغ 18.2 مليار ريال مقارنة بـ 16.9 مليار ريال. اضافة اعلان





مبيعات الشركات

وجاء ارتفاع مبيعات الشركات، متماشيا مع النمو السنوي لأسعار منتجات الألبان على مدار العام وفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة، إذ نمت الأسعار 20 في المائة خلال شهر يناير الماضي، وهو يعد النمو الأعلى خلال العام.



ارتفاعات متذبذبة





وبعد شهر يناير، سجل القطاع ارتفاعات متذبذبة في الأسعار انتهت بتسجيل أدنى نمو خلال شهر أكتوبر بمعدل 14.5 في المائة على أساس سنوي، ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 1 في المائة.



منتجات الألبان





وجاء ارتفاع أسعار منتجات الألبان ومشتقاتها نتيجة زيادة أسعار القمح وغيرها من المنتجات، بمتوسط 17 في المائة، متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية.



أعلى نمو





ومن حيث مبيعات الشركات، حققت "نادك" النمو الأعلى بارتفاع 19 في المائة، من 1.9 مليار ريال إلى 2.3 مليار ريال، وعللت الشركة ذلك إلى انخفاض تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الفترة، نظرا لزيادة أسعار بيع المنتجات وانخفاض أسعار العلف الحيواني.



مبيعات المراعي



ونمت مبيعات "المراعي" 6 في المائة من 13.9 مليار ريال إلى 14.7 مليار ريال وهي القيمة الأكبر من إيرادات القطاع، متبوعا بنمو القطاع المتزامن مع موسم العودة للمدارس، وذلك رغم انخفاض إيراداتها في مصر نتيجة انخفاض العملة خلال الفترة الماضية.