الذهب يتجاوز ألفي دولار عند التسوية

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تحولت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات الجمعة، بدعم من انخفاض الدولار، في ظل تزايد التوقعات على قرب انتهاء دورة التشديد النقدي من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. اضافة اعلان





أسعار العقود الآجلة للذهب

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.5% أو 10.2 دولار عند 2003 دولارات للأوقية، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%.بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.55% عند 103.36 نقطة في الساعة 09:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.وأظهرت أداة "فيد واتش" ترجيح المستثمرين لعدم تغيير الاحتياطي الفيدرالي من سياسته النقدية بنسبة 95.5% خلال الاجتماع القادم في ديسمبر، مقارنة بـ 74.6% قبل شهر واحد.وبحسب مسح لـ"ستاندرد آند بورز جلوبال"، أدت ظروف الطلب الضعيفة نسبيًا وتضاؤل الأعمال المتراكمة إلى قيام الشركات الأمريكية بخفض أعداد القوى العاملة لديها لأول مرة منذ يونيو 2020، حيث انضم مقدمو الخدمات إلى مصنعي السلع في تقليل عدد الموظفين.