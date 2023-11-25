السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الذهب يتجاوز ألفي دولار عند التسوية

اسعار الذهب 4
أسعار الذهب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تحولت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات الجمعة، بدعم من انخفاض الدولار، في ظل تزايد التوقعات على قرب انتهاء دورة التشديد النقدي من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.اضافة اعلان

أسعار العقود الآجلة للذهب


وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.5% أو 10.2 دولار عند 2003 دولارات للأوقية، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%.
بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.55% عند 103.36 نقطة في الساعة 09:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأظهرت أداة "فيد واتش" ترجيح المستثمرين لعدم تغيير الاحتياطي الفيدرالي من سياسته النقدية بنسبة 95.5% خلال الاجتماع القادم في ديسمبر، مقارنة بـ 74.6% قبل شهر واحد.
وبحسب مسح لـ"ستاندرد آند بورز جلوبال"، أدت ظروف الطلب الضعيفة نسبيًا وتضاؤل الأعمال المتراكمة إلى قيام الشركات الأمريكية بخفض أعداد القوى العاملة لديها لأول مرة منذ يونيو 2020، حيث انضم مقدمو الخدمات إلى مصنعي السلع في تقليل عدد الموظفين.

اقرأ أيضا

منتدى الحدود
6:40 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

منتدى الحدود الشمالية للاستثمار يطرح 157 فرصة بقيمة 22 مليار ريال

اسعار العملات3
5:37 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الجمعة.. الإسترليني يُسجل 4.72 ريال

اسعار الذهب 7
5:19 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

البطاقات الالكترونية
3:24 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. أبرز إيجابيات وسلبيات استخراج بطاقة الائتمان.. كيف تحصل على الوقود مجانًا؟

اقرأ أيضا

تراجع أسعار السكر.. وتهديدات المحاصيل مستمرة

تراجع أسعار النفط قبل قرار أوبك+ بشأن الإنتاج

5 تقنيات لإزالة الكربون من مصافي تكرير النفط

المملكة تعلن عن استضافة مؤتمر الطاقة العالمي في نسخته الـ 27

المملكة تتصدر دول الخليج في مبيعات السيارات الصنيية لعام 2023

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الذهب 4 10:14 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 241 ريالاً

اسعار الذهب2 10:06 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

اسعار الذهب6 10:15 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 22 يسجل 220 ريالاً

أسعار الذهب5 10:29 ص الإثنين، 20 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وعيار 24 يسجل 239 ريالاً

اقرأ أيضا

الصادرات
10:34 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تراجع الصادارت السلعية للمملكة 17.1% بقيمة 103.8 مليار ريال في سبتمبر

أسعار العملات الريال
10:24 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الخميس.. اليورو يسجل 4.09 ريال

اسعار الذهب 4
10:14 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 241 ريالاً

كفالة
7:53 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

"كفالة": أكثر من 87 مليار ريال تمويلات لـ 20 ألف منشأة صغيرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

العالم فى اسبوع
1:02 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

العالم في أسبوع.. تعويضات حقوق المسافرين وتوضيح عاجل حول التصوير بدون إذن

مواقيت الصلاة
12:33 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

السبت 11 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

حساب المواطن - ريال
12:26 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من حساب المواطن حول إيقاف الدعم بشكل تلقائي بهذه الحالة

F_uKDPDWwAAaY4o
11:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب على الرياض وهذه المناطق

images
10:02 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

باقي 6 أيام.. خبير طقس يكشف مفاجأة عن شتاء هذا العام

الزفاف بالسعودية
9:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

بعد هذا التحذير.. هل يتم تغيير موعد حفلات الزفاف بالمملكة؟