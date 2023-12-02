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ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية

اسعار الذهب
الذهب
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عززت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها عند تسوية تعاملات الجمعة، لتواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، مع تقييم تصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفيدرالي.اضافة اعلان

أسعار الذهب


وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 1.6% أو 32.5 دولار عند 2089.7 دولار للأوقية، لتحقق مكاسب منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.25%.
بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 103.12 نقطة في الساعة 09:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأوضح "جيروم باول" أنه يتوقع هو وصناع السياسات أن يتباطأ نمو الإنفاق والإنتاج خلال العام المقبل، مع تلاشي تأثيرات الجائحة، ومع تأثير السياسة النقدية التقييدية على الطلب الكلي، التي تفرض حاليًا ضغوطًا هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم.
وأظهرت أداة "فيد واتش" ترجيح المستثمرين بنسبة 56.8% خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس 2024، مقارنة بـ 41.5% قبل يوم واحد.

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