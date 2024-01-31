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صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليستقر عند 3.1 بالمئة، مقارنة مع 2.9 بالمئة في تقديرات صدرت خلال أكتوبر الماضي.اضافة اعلان

نمو الاقتصاد العالمي في 2024

جاء ذلك، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق، أمس الثلاثاء، وهو تقرير فصلي يقدم تقديرات لنمو الاقتصاد العالمي والمخاطر أو الفرص المحيطة به، وفقًا لـ"الأناضول".
وذكر الصندوق أنه "من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.1 بالمئة في 2024 و3.2 بالمئة في عام 2025، و3.1 بالمئة في 2023.. ستصدر بيانات العام الماضي بحلول إبريل المقبل".
وأشار إلى أن توقعات النمو الاقتصادي العالمي في 2024 أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية من تلك الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر.
وأرجع رفع تقديراته للنمو خلال العام الجاري، إلى المرونة الأكبر من المتوقع في اقتصادات الولايات المتحدة والعديد من الدول في الأسواق الناشئة، مثل تركيا، والبرازيل، فضلاً عن الدعم المالي في الصين.
ومع ذلك، فإن توقعات النمو للفترة 2024-2025 أقل من المتوسط التاريخي للفترة بين (2000-2019) البالغ 3.8 بالمئة، وسط ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية للبنوك المركزية لمكافحة التضخم، وارتفاع الديون العالمية.

انخفاض التضخم عالميًا

وزاد الصندوق: "التضخم ينخفض بوتيرة أسرع من المتوقع في معظم المناطق، في خضم سياسة نقدية تقييدية؛ ومن المتوقع انخفاض التضخم العالمي إلى 5.8 بالمئة في 2024 وإلى 4.4 بالمئة في 2025، من 6.9 بالمئة في 2023".
ومع تراجع التضخم والنمو المضطرد، "تراجعت احتمالات الهبوط الحاد، وأصبحت المخاطر التي تهدد النمو العالمي متوازنة على نطاق واسع"، وفق التقرير.
لكن الصندوق أكد أن الارتفاعات الجديدة في أسعار السلع الأولية، نتيجة الصدمات الجيوسياسية -بما في ذلك الهجمات المستمرة في البحر الأحمر- وانقطاع الإمدادات يمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد الظروف النقدية المتشددة.

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