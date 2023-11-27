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انخفاض مؤشر سوق الأسهم 9.68 نقطة بعد تداولات بـ 5 مليارات ريال

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انخفض مؤشر الأسهم الرئيس اليوم 9.68 نقاط، ليقفل عند مستوى 11080.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

ارتفاع أسعار أسهم 80 شركةاضافة اعلان

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 226 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.
 وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وعطاء، والأبحاث والإعلام، وسدافكو، والسعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعًا.

شركات ريت والآمار الأكثر انخفاضا

وجاءت أسهم شركات جدوى ريت، والآمار، وفرة، وأديس، والخليجية العامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث، تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.34% و3.52%.
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وبدر العرب، وأرامكو السعودية، والكثيري هي الأكثر نشاطًا في الكمية.

أرامكو والراجحي الأكثر نشاطا في القيمة

كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وأديس، وسال هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 98.78 نقطة ليقفل عند مستوى 24259.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.

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