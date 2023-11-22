ارتفاع مؤشر سوق الأسهم 10 نقاط.. ويغلق عند 11129 نقطة

أ أ

ارتفعت الأسهم السعودية عشر نقاط بنحو 0.09 في المائة لتغلق عند 11129 نقطة، ولا تزال السوق متماسكة فوق متوسط أدائها في 200 يوم. اضافة اعلان

وجاءت التداولات في الجلستين الأخيرتين ضمن نطاق جلسة الأحد، ما يجعل السوق في مسار عرضي مع تراجع في وتيرة الارتفاع الذي يوضح انخفاض شهية المخاطرة.





ضغوط البيع بفعل عمليات جني الأرباح





بداية الجلسة عن 11119 نقطة





انخفاض الأسهم المتداولة 3%





المواد الأساسية والاتصالات تتصدر المتراجعة





الصناعات الكهربائية الأكثر اتفاعاً



وأشير في التحليل السابق إلى مستويات الدعم 11090 نقطة التي وصل إليها المؤشر ثم نشطت العمليات الشرائية، واستمرار الحفاظ عليها يبقي فرص التماسك للسوق، بينما التداول دونها يزيد ضغوط البيع بفعل عمليات جني الأرباح.افتتح المؤشر العام عند 11119 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11149 كاسبا 0.27 في المائة، بينما الأدنى عند 11090 نقطة فاقدا 0.26 في المائة.وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11129 نقطة رابحا عشر نقاط، ما يعادل 0.09 في المائة. وتراجعت السيولة 22 في المائة بنحو 2.2 مليار لتصل إلى 5.5 مليار ريال.بينما انخفضت الأسهم المتداولة 3 في المائة بواقع تسعة ملايين لتصل إلى 266 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 20 ألفا بنحو 5 في المائة لتصل 399 ألف صفقة.تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنحو 1.78 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بـ 1.6 في المائة، وحل ثالثا "النقل" 1.52 في المائة.وتصدر المتراجعة "المواد الأساسية" بواقع 0.99 في المائة، ثم "الاتصالات بمقدار 0.7 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" 0.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع الطاقة بنحو 17 في المائة بقيمة 934 مليون ريال، يليه "البنوك" 13 في المائة، ما يمثل 699 مليون ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 12 في المائة بنحو 691 مليون ريال.تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الصناعات الكهربائية" بنحو 8.68 في المائة ليبلغ 2.38 ريال، يليه "السيف غاليري" بـ5.39 في المائة ليصل إلى 8.21 ريال، وحل ثالثا سهم "العمران" 4.23 في المائة، حيث أغلق عند 37 ريالا.في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "إم آي إس" بواقع 2.98 في المائة ليغلق عند 123.80 ريال، يليه "فيبكو" بـ2.86 في المائة إلى 45.90 ريال، وحل ثالثا سهم "سبكيم" بمقدار 2.63 في المائة ليقفل عند 33.35 ريال.