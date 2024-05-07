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"ستاندرد آند بورز": الاقتصاد السعودي سينمو 5% في 2025

الرياض
الرياض
أ أ
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توقعت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني، نمو الاقتصاد السعودي 2.2% هذا العام، و5% في 2025.
يأتي ذلك وسط مساهمة متزايدة للاقتصاد غير النفطي، لافتة إلى أن البنوك في المملكة ستسهم بدور قوي في تمويل (رؤية 2030).اضافة اعلان

نمو الاقتصاد السعودي

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن نمو القطاع غير النفطي سيسهم بحصة متنامية من هذا النمو، مرجعةً ذلك إلى الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع رؤية 2030، وفقًا لـ"عكاظ".
وبيّنت أن جزءاً من الاستثمارات في برامج التحول التي تقودها المملكة سيأتي من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، لكنها تتوقع أن تسهم البنوك والأسواق المالية بجزء كبير.
وأضافت أن ذلك سيؤدي إلى زيادة القروض في القطاع الخاص السعودي والاقتصاد عموماً، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة، في حين لا تزال وتيرة ومدى الزيادة في القروض لدى الشركات غير مؤكدة.

ارتفاع القروض العقارية

وذكرت أن نمو الإقراض في النظام المصرفي السعودي على مدى السنوات الخمس الماضية، يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع القروض العقارية، وهذا هو أحد الأسباب وراء عدم رؤيتها لنمو الإقراض يُترجم إلى زيادة جوهرية في ديون الشركات المدرجة في السوق المالية.
وتوقع التقرير "إسهام ربحية البنوك وسياسة التوزيعات المتحفظة بدعم رسملتها خلال العامين القادمين"، وأشار إلى أن أسواق السنوات القادمة ستشهد زيادة في مديونية شركات القطاع الخاص، لكنها تضاف لمستويات متدنية.
واعتبرت الوكالة أن "قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والمواد الأساسية هي الأدنى مديونية، إذ تراوح نسبة الدين إلى حقوق الملكية ما بين 0.5 إلى 0.7 مرة. كما أن هناك تغيراً في تركيبة المديونية لدى الشركات السعودية وسط زيادة الاقتراض الخارجي".
وأشارت إلى أن الشركات السعودية بدأت تنشط أيضاً بتأمين التمويل من الأسواق المالية.

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