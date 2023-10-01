"روشن" تدشن مبيعات المجموعة الثالثة من مشروع "سدرة"

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أطلقت مجموعة "روشن"، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مبيعات المرحلة الثالثة من مشروع "سدرة".

وتستهدف "روشن" إضافة 3,438 وحدة سكنية، إلى 1,904 وحدات معروضة للبيع من خلال المراحل السابقة. اضافة اعلان





معايير جودة الحياة





تنوع خيارات الوحدات السكنية





نظام عزل عالي التقنية





موقع المشروع المتميز





30 ألف وحدة سكنية



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "روشن" ديفيد جروفر: نحرص في "روشن" على تطوير المفاهيم التي تعكس معايير جودة الحياة بما يتلاءم مع طموح المجتمع تلبية لتطلعات التطوير العمراني.وتقدم "سدرة" في مرحلتها الثالثة، مجموعة متنوعة من المنازل المميزة المُصممة لتلائم احتياجات جميع أفراد المجتمع.وتتنوّع خيارات الوحدات السكنية بين "تاون هاوس" أو "دوبلكس" المُكوَّنَة من 3 إلى 4 غرف، أو "الفلل" المُكَوَّنة من 4 إلى 5 غرف.ويتمتع سكان المرحلة الثالثة بفرصة الاختيار بين 8 خيارات لمخططات الطوابق، و11 خيارًا لواجهات المنازل، التي تمزج في تصاميمها بين تصاميم العمارة السلمانية، وتقنيات البناء المتطورة.وانطلاقًا من حرص "روشن" على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في جميع مشاريعها، تأتي وحدات "سدرة" السكنية مدعومة بنظام عزل عالي التقنية، وكفاءة توزيع لوحدات التكييف.وتحتوي على سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، إذ يعمل ذلك على توفير التكاليف والطاقة، إضافة للتركيبات والأدوات الصّحية والري العصرية التي تحد من هدر المياه.وتخصص "سدرة" 12%من إجمالي مساحة المجتمع للمساحات الخضراء والمفتوحة؛ ليستمتع السكان بالطبيعة.ويحظى مشروع "سدرة" السكني بموقع متميز في شمال الرياض، يمكّن السكان من التنقل السلس والمباشر عبر طريق "كادن"، مع وجود محطتي مترو F2 و A7 على القرب منه، وعدد من المعالم الهامة.ويُعدّ حي "سدرة" أول مشاريع "روشن" السكنية المتكاملة في المملكة وتحديدًا في العاصمة الرياض، الذي تعمل على تطويره وفق 8 مراحل.وتستهدف من خلالها تنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتوفير 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة والمستدامة في شمال مدينة الرياض.وتضمّ المدارس، ومراكز الرعاية الطبية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم، والحدائق، وممرات المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، والمساحات الخضراء، مما يجعل الطبيعة في قلب مجتمع "سدرة".