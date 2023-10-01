الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"روشن" تدشن مبيعات المجموعة الثالثة من مشروع "سدرة"

مشروع سدرة
المرحلة الثالثة من مشروع "سدرة"
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أطلقت مجموعة "روشن"، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مبيعات المرحلة الثالثة من مشروع "سدرة".
وتستهدف "روشن" إضافة 3,438 وحدة سكنية، إلى 1,904 وحدات معروضة للبيع من خلال المراحل السابقة.اضافة اعلان


معايير جودة الحياة

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "روشن" ديفيد جروفر: نحرص في "روشن" على تطوير المفاهيم التي تعكس معايير جودة الحياة بما يتلاءم مع طموح المجتمع تلبية لتطلعات التطوير العمراني.
وتقدم "سدرة" في مرحلتها الثالثة، مجموعة متنوعة من المنازل المميزة المُصممة لتلائم احتياجات جميع أفراد المجتمع.


تنوع خيارات الوحدات السكنية

وتتنوّع خيارات الوحدات السكنية بين "تاون هاوس" أو "دوبلكس" المُكوَّنَة من 3 إلى 4 غرف، أو "الفلل" المُكَوَّنة من 4 إلى 5 غرف.
ويتمتع سكان المرحلة الثالثة بفرصة الاختيار بين 8 خيارات لمخططات الطوابق، و11 خيارًا لواجهات المنازل، التي تمزج في تصاميمها بين تصاميم العمارة السلمانية، وتقنيات البناء المتطورة.


نظام عزل عالي التقنية

وانطلاقًا من حرص "روشن" على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في جميع مشاريعها، تأتي وحدات "سدرة" السكنية مدعومة بنظام عزل عالي التقنية، وكفاءة توزيع لوحدات التكييف.
وتحتوي على سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، إذ يعمل ذلك على توفير التكاليف والطاقة، إضافة للتركيبات والأدوات الصّحية والري العصرية التي تحد من هدر المياه.
وتخصص "سدرة" 12%من إجمالي مساحة المجتمع للمساحات الخضراء والمفتوحة؛ ليستمتع السكان بالطبيعة.


موقع المشروع المتميز

 ويحظى مشروع "سدرة" السكني بموقع متميز في شمال الرياض، يمكّن السكان من التنقل السلس والمباشر عبر طريق "كادن"، مع وجود محطتي مترو F2 و A7 على القرب منه، وعدد من المعالم الهامة.
ويُعدّ حي "سدرة" أول مشاريع "روشن" السكنية المتكاملة في المملكة وتحديدًا في العاصمة الرياض، الذي تعمل على تطويره وفق 8 مراحل.


30 ألف وحدة سكنية

وتستهدف من خلالها تنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتوفير 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة والمستدامة في شمال مدينة الرياض.
وتضمّ المدارس، ومراكز الرعاية الطبية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم، والحدائق، وممرات المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، والمساحات الخضراء، مما يجعل الطبيعة في قلب مجتمع "سدرة".

اقرأ أيضا

اسعار العملات1
10:22 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

أسعار العملات في مقابل الريال.. الإسترليني يسجل 4.57 ريال

سوق السمك
9:33 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

تراجعت بنسبة 30%.. أسعار الأسماك في أسواق الشرقية

أسعار النفط 2
12:38 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

ارتفاع أسعار النفط عالميا في ختام تعاملات الأسبوع

أوبك
11:28 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

رويترز: أوبك+ لن تجري أي تعديلات على سياسة الإنتاج في اجتماعها المقبل

اقرأ أيضا

يضم 2783 قطعة سكنية.. أمانة العاصمة المقدسة تعتمد مخطط روشن

العلاج بالإبر الصينية وطريقة عملها والأضرار الصحية المحتملة

توقيف 7 أشخاص في الرياض أساءوا لرجال الأمن بهدف الحصول على مشاهدات

أسعار العملات في مقابل الريال.. اليورو يسجل 3.98 ريال

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 198ريالاً

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الهيئة العامة لعقارات الدولة 3:17 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

هيئة العقار: 7 أحياء مستفيدة من التسجيل العيني للعقارات في الرياض

استثمارات صناديق الثروة السيادية 4:55 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

منها صندوق الاستثمارات العامة.. أبرز 10 صناديق سيادية حول العالم (تقرير)

روشن العقارية 2:33 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

شراكة إستراتيجية.. "stc" تزود "روشن" بأفضل الحلول الرقمية في تقنيات الاتصالات

صندوق الاستثمارات العامة 7:27 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

صندوق الاستثمارات العامة يعلن اكتمال بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع الأهلية

اقرأ أيضا

الصندوق الزراعي
3:23 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

748 مليون ريال قروض زراعية لتعزيز الأمن الغذائي الإستراتيجي للمملكة

الهيئة العامة لعقارات الدولة
3:17 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

هيئة العقار: 7 أحياء مستفيدة من التسجيل العيني للعقارات في الرياض

أسعار النفط 3
9:52 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

أسعار النفط تتجه نحو مكسب أسبوعي 2%

الهيئة العامة لعقارات الدولة
10:56 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

مختص يكشف أحدث تطورات التمويل العقاري للأفراد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سكني
12:11 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

3 حالات لتوقف صرف الدعم السكني

الراتب - ريال 0 عملة
11:55 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

توضيح مهم لـ "التأمينات" بشأن موعد إيداع المعاشات للمستفيدين

الخارجية
11:43 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

المملكة تدين عملية حرق المصحف في مالمو السويدية وتصفها بالجريمة النكراء

القهوة
11:32 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

في يومها العالمي.. تعرف على أشهر 8 أنواع من مشروب القهوة في العالم

أمطار غزيرة
11:14 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

إنذار لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار وصواعق رعدية

التأمين
10:59 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

التأمين على المركبات .. ماذا تفعل لو تأخرت في الحصول على الوثيقة؟