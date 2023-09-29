هيئة العقار: 7 أحياء مستفيدة من التسجيل العيني للعقارات في الرياض

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أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن ثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في مدنية الرياض التي تشمل أحياء: (الغدير - الوادي - النفل - الازدهار - التعاون - المروج - المصيف). اضافة اعلان

وذلك ابتداءً من 29 من أكتوبر 2023م، ويستمر التسجيل حتى نهاية 29 من يناير 2024.





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