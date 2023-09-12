شراكة إستراتيجية.. "stc" تزود "روشن" بأفضل الحلول الرقمية في تقنيات الاتصالات

أ أ

وقعت مجموعة "روشن"، مذكرة تفاهم واتفاقية مع مجموعة stc لتوفير أفضل الحلول الرقمية في مجال البنية التحتية وتعزيز تطبيقات المدن الذكية في مشاريع روشن، وذلك على هامش فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض. اضافة اعلان

وبموجب مذكرة التفاهم، تبحث مجموعة "روشن" ومجموعة stc فرص التعاون في مجال دمج حلول الاتصالات وتقنيات المعلومات الحديثة في مجتمعات "روشن".





مجالات التعاون



مشروع وارفة



بناء مجتمعات ذكية



معرض سيتي سكيب العالمي



ويشمل ذلك بناء أبراج شبكة الجيل الخامس (5G) وحلول المنازل والمدن الذكية، إضافة إلى تطبيق تقنيات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء (IoT) التي تعزز من كفاءة وسرعة عمليات الاتصال وتعزز جودة الحياة لسكان وزوار مجتمعات "روشن" وتتضمن المذكرة أيضًا دراسة إمكانية إطلاق برنامج ولاء لسكان مجتمعات "روشن" بالإضافة إلى إضافة خدمة (stc pay) لمعاملات "روشن" عبر الإنترنت.ووقع مذكرة التفاهم والاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد.ومن خلال الاتفاقية الإطارية، ستقوم مجموعة stc بتصميم وبناء وتشغيل بنية تحتية رقمية محايدة الاستضافة في مشروع "وارفة" التابع لمجموعة "روشن" في الرياض، وستسمح بدعم استضافة المشغلين الآخرين وتوسيع نطاق أعمالهم وإتاحة الفرص أمامهم لتقديم خدمات الإنترنت الثابتة للمستفيد النهائي، كما تضمن توفير بنية تحتية رقمية تدعم شبكة الجيل الخامس.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد "تأتي اتفاقية الشراكة بين stc وروشن نتاج لإستراتيجية المجموعة في التوسع والنمو من خلال بناء القدرات الممكنة رقمياً ضمن مناطق ومشاريع جديدة في المملكة".وأشار إلى أن ذلك يأتي "من خلال تجهيز بنية تحتية رقمية حديثة وتقديم أحدث الحلول الرقمية والخدمات المبتكرة التي تثري حياة المجتمع، حيث ستنعكس تقنيات وتطبيقات المدن الذكية في مشاريع روشن مما يعزز من مستوى جودة الحياة ويتماشى مع مستهدفات الرؤية، الرامية إلى بناء مجتمع رقمي، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة".وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر :" إن هذه الشراكة خطوة مهمة في رحلة روشن نحو بناء مجتمعات ذكية ومتصلة، من خلال التعاون مع stc، وسنقدم للسكان بنى تحتية رقمية متطورة وحلول اتصالات تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم".وأضاف: "نعمل على تعزيز جودة الحياة وفتح أبواب النمو الاقتصادي والتحول الرقمي من خلال توسيع نطاق الأعمال عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية بما يتوافق مع المستهدفات الوطنية لرؤية المملكة 2030".ويعقد معرض "سيتي سكيب العالمي" 2023 من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في مركز المعارض والمؤتمرات في ملهم برعاية "روشن" الشريك المؤسس، وستتضمن النسخة السعودية الأولى للمعرض أكثر من 200 متحدث، حيث ستركز الحلقات النقاشية والعروض والندوات على أربعة محاور رئيسية: مدن الغد الذكية والتحول الرقمي وتسارع نمو المملكة ومنتدى المطورين.